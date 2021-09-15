中秋節吃爆！TOP 10「新戀系蛋黃酥」　芋泥、菠蘿控快衝

▲一福堂的菠蘿蛋黃酥深受網友喜愛。（圖／翻攝自一福堂臉書）

記者李芷萱／綜合報導

你已經吃膩傳統口味的月餅或蛋黃酥了嗎？今年《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出10家在網路上討論度超高的糕餅店家，多種特色口味讓流沙控、芋泥控、棗泥控以及菠蘿控一次滿足，趕快趁中秋節前買起來，連假跟親朋好友一起分享吧！

TOP3：糖村 SUGAR & SPICE

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糖村的「鑲芋流芯酥」近年來相當受到網友們的喜愛，酥脆香芋外皮，加上飽滿香甜的芋泥餡伴隨濃郁奶香，還有特製流芯內餡，一口咬下金黃流沙馬上在嘴裡噴發，簡直大滿足！

TOP2：郭元益

郭元益的蛋黃酥連兩年拿下「酥皮月餅類」的冠軍，其中「棗泥蛋黃酥」選用紅土醃製40天的鹹蛋黃，以歐式起酥派皮做法改良傳統餅皮再進行特調，並用純手工桿製出27層酥脆餅皮，口感精緻又兼具創意。

TOP1：一福堂

一福堂是從日治時期就開始營業的百年糕餅店，也是台中的伴手禮的人氣選項之一，人氣商品「菠蘿蛋黃酥」深受老饕喜愛，香酥菠蘿外皮，搭拌入紅豆粒的綿密紅豆餡以及新鮮鹹蛋黃，口感層次豐富，讓人一口接一口停不下來。

▲你吃過哪幾家？（圖／網路溫度計提供）