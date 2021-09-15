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牛排龍蝦不夠看　超狂烤肉食材大公開！大胃王女神公佈中秋解膩秘密武器

▲▼中秋節,大胃王,路路,烤肉,濃韻,烏龍茶。（圖／濃韻提供） 

▲路路公開中秋解膩秘密武器，讓民眾中秋節能夠盡情享受美食。 

圖、文／濃韻提供

秋意漸濃，中秋烤肉、吃月餅過節已成習慣，現代人越吃越豐盛，各種罕見食材紛紛上桌。大胃王YouTuber路路公開烤肉食材清單，除常見的豬、雞、牛肉之外，竟連「鴕鳥肉」、「蛇肉」也在食材名單當中。油亮烤肉加上重口味醬料，色香味俱全的烤肉讓人忍不住一口接一口，大量烤肉下肚容易造成飲食負擔，路路力推「濃茶平衡法」，讓民眾中秋節能夠盡情享受美食。

烤肉食材好無趣？鴕鳥肉、蛇肉才夠狂

大胃王路路於今年的中秋獎金爭奪賽影片中，挑戰盲猜烤肉食材，原以為會經驗老道的大胃王路路可以輕鬆過關，沒想到最後竟敗在罕見食材鴕鳥肉上。肉質緊實的鴕鳥肉在刷上烤肉醬後，濃郁烤肉醬香加上鴕鳥肉原味，讓鴕鳥肉近似豬肉。中秋節烤肉時，為了提升風味，民眾習慣在食材上反覆刷醬，油膩又重口味的烤物大量下肚，容易使人陷入口感及身體上的烤肉雙膩境。

▲▼中秋節,大胃王,路路,烤肉,濃韻,烏龍茶。（圖／濃韻提供）

▲大胃王網紅路路大啖新奇烤肉食材，鴕鳥肉、蛇肉竟也上桌。

重口味烤肉膩境怎麼解，路路大推解膩秘密武器，享受美食全靠它

傳統烤肉醬口味重，吃多容易造成味覺倦怠，而油膩的醬料加上油脂豐富的食材，容易對身體造成負擔，大量吃下肚更是罪惡感大增。面對上述的烤肉膩境，路路大方分享自己越吃越美味的解膩秘密武器「濃茶平衡法」。

路路建議民眾在家烤肉時可飲用茶感濃厚的「濃韻」烏龍茶，濃韻烏龍茶使用阿里山烏龍茶，在深陷烤肉膩境時飲用，可藉由濃厚茶感減緩油膩感，在濃韻佐餐之下，能夠盡情享受烤肉的樂趣。

▲▼中秋節,大胃王,路路,烤肉,濃韻,烏龍茶。（圖／濃韻提供）

▲面對烤肉膩境，路路大推「濃茶平衡法」。

國家雙健食認證加持，濃韻烏龍茶讓你吃得更安心

除了茶感濃厚不苦澀，可解決烤肉油膩的口感負擔之外；濃韻烏龍茶更榮獲「不易形成體脂肪功能」及「調節血脂功能」國家健康食品雙認證，有助於減少體脂肪之形成，延緩低密度脂蛋白之氧化。路路推薦粉絲於中秋烤肉時帶上濃韻烏龍茶，於烤肉或吃重口味美食時搭配飲用，不僅可緩解油膩感，更有利於減緩身體負擔，是中秋烤肉必備飲品，解膩同時兼顧健康。

9月起在momo購物網中還有濃韻期間限定的百幣奉還活動，數量有限，歡迎大家快去搶購。

momo活動連結►https://is.gd/SG5FvJ

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

（本篇與濃韻合作）

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