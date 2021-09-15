移民署辦講座邀新住民嚐月餅　母語宣導齊心防範非洲豬瘟

▲高雄市第一服務站與新住民分享中秋佳節，並以多語宣導防範豬瘟。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（15）日辦理「新住民家庭教育暨健康宣導」活動，邀請李昭仁醫師分享一些飲食小訣竅，讓大家在享受美食之餘，也能維持健康不發胖。

移民署貼心安排通譯人員，以母國語言向剛來台生活的新住民宣導，籲請家鄉親友千萬不要寄送肉製品到台灣，政府的檢查非常嚴格，若被查獲會被重罰，共同將非洲豬瘟病毒阻絕於境外。

剛從越南來台的新住民小玉說，台灣跟越南的中秋節都非常熱鬧，大街小巷許多商店都在販售月餅，各式各樣美味可口的月餅十分誘人，一不小心就會吃太多。

李醫師提醒大家，健康來於自我的節制，除了平常飲食的控制，還需要再搭配運動，如此一來效果會更好；也特別教導新住民，掌握了腰圍就是掌握了健康，並透過問答的方式與現場新住民互動，讓大家覺得十分有趣，也獲益良多。

現場另安排製作芋頭餡月餅，搭配小卡片，讓新住民品嚐道地台灣味月餅的同時，在卡片上寫下對母國家人的思念。接著由通譯人員先以母國語言說明防範非洲豬瘟觀念及政府相關罰則，再進行有獎徵答，提醒新住民朋友千萬不要因為想念家鄉味，而透過網路購買或請母國親友寄送肉製品來台，以免觸法。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，中秋節即將到來，豬肉產品是國人每天重要的食材，也是許多家庭維持生計的來源。該站持續以中、日、韓、英、印尼、泰國及越南等七國語言的宣導品，向新住民及移工朋友們宣導，呼籲千萬不要網購、國際快遞和以郵包寄送未經檢疫的外國肉製品，違者最高將處以新臺幣100萬元罰鍰。外來人口若有防治非洲豬瘟措施的問題，可至移民署官網(https://www.immigration.gov.tw)查詢，或撥打高雄市第一服務站電話洽詢：07-7151660。

►Her今天推出烤肉組、文旦禮盒