新竹市青少年BNT同意接種率95%　119派遣救護車校園待命



▲新竹市12至18歲國高中生同意施打BNT疫苗比率高達95%，預計下周四（23日）起，由四大醫院醫護團隊將到校為學生施打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市目前疫苗涵蓋率已達52%，12至18歲國高中生同意施打BNT疫苗比率高達95%，預計下周四（23日）起，由四大醫院醫護團隊將到校為學生施打。此外，竹市1萬4848名75歲以上長輩造冊第二劑AZ疫苗，今(15)日起一連三日接種注射，開打首日，轄內8座疫苗站全開，為5004名長輩服務，接送、到宅等3天貼心服務不變。

新竹市教育處表示，12-18歲國高中生施打BNT疫苗，已完成3萬4204人造冊，經學校統計家長同意書回覆結果，有意願施打者3萬2531人，不同意者1673人，同意接種比率達95%。此次以「進校接種」為原則，23日起從高中、國中依序到校施打，並已協調台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院及國軍新竹地區醫院四院醫護團隊，到校為學生服務。

教育處指出，各校將安排適當空間與充裕的時段，完成醫生評估、護士施打、15分鐘休息觀察三步驟，並為確保學生之身體狀況，施打後，已請各校務必給予學生完整的休息觀察時間，且持續關注學生身體狀況，校園施打疫苗時，將有本市消防局協助調派救護車於校園現場待命，請家長放心。

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此外，今（15日）起至周五（17日），一連三天將為造冊長輩施打第二劑AZ疫苗。衛生局表示，本次長輩第二劑「三大貼心服務不變」，提供免費接送、到府施打，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。

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