五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

▲國內疫情趨緩，政院推出振興券、各部會推出加碼券，全力提振疫後經濟。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，政院與經濟部15日將召開記者會，正式宣布推出「5000.gov.tw」網站，採「一站式」設計讓民眾五倍券以及8種加碼券的抽籤登記。此次振興規模擴大，八大部會也投入，扣除400萬份好食券採登記制，計有836萬份加碼券供抽取。

五倍券的紙本券在9月25日起即可透過超商系統預購，最快10月8日可以領用；郵局部分則是在10月4日預約、10月12日開始領用，分流領取避免群聚。數位綁定則從9月22日起，10月8日開始消費。

在使用範圍部分，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等，就連學雜費、補習費也能繳。並適用特定電商，不過繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。

而此次共有八大部會推出8種加碼券。其中，經濟部的「好食券」不參與抽籤，採搶先登記制，前400萬名榜定數位券的民眾，即可獲得500元面額的好食券。

而其餘的7種券，除了去年就有推出的農遊券、藝Fun券、動茲券、客庄券外，此次交通部推出國旅券、原民會推出i原券、國發會推出地方創生券，總計有836萬份加碼券，供民眾抽取使用。

此次加碼券投入約76.9億經費。好食券每份500元，規劃400萬份，共計20億；藝Fun券每份600元，規劃300萬份，共計18億；農遊券每份888元，規劃146萬份，共計12.9億；國旅券每份1000元，規劃129萬份，共計12億；動茲券每份500元，規劃200萬份，共計10億；客庄券每份500元，規劃40萬份，共計2億；i原券每份1000元，規劃10萬份，共計1億；地方創生券每份500元，規劃20萬份，共計1億。