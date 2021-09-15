　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

記得抽！76.9億加碼券　7種836萬份要抽籤、好食券綁定直接送

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內疫情趨緩，政院推出振興券、各部會推出加碼券，全力提振疫後經濟。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，政院與經濟部15日將召開記者會，正式宣布推出「5000.gov.tw」網站，採「一站式」設計讓民眾五倍券以及8種加碼券的抽籤登記。此次振興規模擴大，八大部會也投入，扣除400萬份好食券採登記制，計有836萬份加碼券供抽取。

▲▼行政院9日說明五倍券規劃。（圖／行政院提供）

五倍券的紙本券在9月25日起即可透過超商系統預購，最快10月8日可以領用；郵局部分則是在10月4日預約、10月12日開始領用，分流領取避免群聚。數位綁定則從9月22日起，10月8日開始消費。

在使用範圍部分，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等，就連學雜費、補習費也能繳。並適用特定電商，不過繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。

▲▼行政院9日說明五倍券規劃。（圖／行政院提供）

而此次共有八大部會推出8種加碼券。其中，經濟部的「好食券」不參與抽籤，採搶先登記制，前400萬名榜定數位券的民眾，即可獲得500元面額的好食券。

而其餘的7種券，除了去年就有推出的農遊券、藝Fun券、動茲券、客庄券外，此次交通部推出國旅券、原民會推出i原券、國發會推出地方創生券，總計有836萬份加碼券，供民眾抽取使用。

此次加碼券投入約76.9億經費。好食券每份500元，規劃400萬份，共計20億；藝Fun券每份600元，規劃300萬份，共計18億；農遊券每份888元，規劃146萬份，共計12.9億；國旅券每份1000元，規劃129萬份，共計12億；動茲券每份500元，規劃200萬份，共計10億；客庄券每份500元，規劃40萬份，共計2億；i原券每份1000元，規劃10萬份，共計1億；地方創生券每份500元，規劃20萬份，共計1億。

▲▼行政院9日說明五倍券規劃。（圖／行政院提供）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
iPhone 13鄉民激推「這新顏色」！　讚爆：美賣欸
快訊／龍劭華猝死高雄！家屬盼「儘速回到台北」　最快時間點曝
iPad mini 6最大升級！只要1.5萬元擁「最快晶片」
龍劭華「坐在沙發走的」！　25年妻哭喊：爸爸，我們回家
iPhone13來了！遠傳今早11點開放預約　24日開賣
i8摔40次還能用　iPhone 13「沒指紋辨識」果粉失望
龍劭華猝逝粉絲慟！《含笑食堂》3實力派演員都當天使了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

謝志偉300字「紅花白花」反擊朱學恒　回收裝飾廁所酸爆

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

萬安44號演習今下午登場　將收空襲警報簡訊、不實施人車管制

共機連12天擾台！漢光37號演習第2天　殲16進入我西南空域遭驅離

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

謝志偉300字「紅花白花」反擊朱學恒　回收裝飾廁所酸爆

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

萬安44號演習今下午登場　將收空襲警報簡訊、不實施人車管制

共機連12天擾台！漢光37號演習第2天　殲16進入我西南空域遭驅離

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

有借有還不犯法？　男子偷騎他人機車又返還吃上竊盜官司！

機率比中雙贏彩頭獎還低！台中僅3成學校繳BNT意願書　專家說話了

iPhone 13 9／24開賣！電信預購時間一次看

以愛與希望告別疫情！女藝會拜會饒慶鈴　女性藝術展明年成形

虎爺吳念軒《紅衣2》緊張站角落　龍劭華「精準洞察」開示

快訊／龍劭華猝死高雄！家屬盼「儘速回到台北」　最快時間點曝

船舶準班率創新低、美製造業庫存20年新低　運價怎麼跌？

「2021奈及利亞臺灣週」盛大開幕　爭取非洲最大經濟體商機

停車場出口超窄！騎士喊像考「直線7秒」　業者：重機都能出去

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

政治熱門新聞

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

萬安44號演習今下午登場　將收到空襲警報簡訊

謝志偉300字回擊朱學恒　回收放廁所

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

快訊／五倍券數位綁定9月22日上線　預約官網「5000.gov.tw」

漢光37號演習第2天　殲16進入我西南空域遭驅離

更多熱門

相關新聞

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

為提振疫後經濟，行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用。這次特別由政委唐鳳規劃「一站式」的登記平台，民眾只要上「5000.gov.tw」網站，除選擇紙本、數位券外，還可以一次完成8種加碼券的抽籤登記。

俄羅斯總統普丁「自我隔離中」　發言人：周圍有人染疫

俄羅斯總統普丁「自我隔離中」　發言人：周圍有人染疫

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」　網傻眼：誰符合？

萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」　網傻眼：誰符合？

高端擠進WHO「候選疫苗」名單　在哥倫比亞臨床試驗

高端擠進WHO「候選疫苗」名單　在哥倫比亞臨床試驗

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫五倍券

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡

艾瑞絲刺青、拍性感寫真！媽媽怒了：妳真的令我失望

快訊／E奶網紅籌不出交保金　打電話求援

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面