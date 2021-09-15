　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「第一劑要打BNT！XX才選AZ」　沈政男：有牛肉麵為何要選陽春麵

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，有人說，第一劑疫苗的最好選擇是AZ，「是嗎？有陽春麵，也有牛肉麵，為什麼要選擇陽春麵？mRNA只打一劑的輕重症保護力都明顯大過AZ。AZ的保護力比較持久？瘦死的駱駝還是比馬大啦！」

14日新增2例本土，沈政男在臉書說，這兩例分別是幼兒園同學與其父親，或許這是一個由爸爸帶小孩的家庭；台北沒有傳出新近感染案例，有多久了？要相信台北可以清零。

沈政男指出，新北某幼兒群聚從頭到尾就是可以用一條傳染鏈來解釋，裝修工人的基因定序給了證明，任何時間與地點相近的群聚，都要先假設是一條傳播鏈，因為台灣是疫情侷限的地方，要多點突破並不容易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼BNT疫苗將於9/23開打，接種對象為12至17歲學生。（圖／食藥署提供）

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

沈政男指出，有人說，第一劑的最好選擇是AZ！是嗎？有陽春麵，也有牛肉麵，為什麼要選擇陽春麵？mRNA只打一劑的輕重症保護力都明顯大過AZ，「AZ的保護力比較持久？瘦死的駱駝還是比馬大啦！」

沈政男認為，有BNT，當然第一劑就要打BNT啦，XX才會選擇AZ，混打是因為無奈打了第一劑AZ之下的補救措施，不必刻意追求混打；如果打了BNT，跟莫德納一樣沒有第二劑，那就第二劑打AZ，依然不會比兩劑AZ差。

沈政男表示，美國南部加護病房已經快要客滿，醫療負擔吃緊，「我從頭到尾都呼籲清零，就是為了醫療人員著想，因為，社會可以負擔的感染數量，對醫療體系來說仍是沉重的壓力。」

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達48.75%。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市教育人員疫苗接種專案 花博館。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男寫道，時窮節乃見，你可以去看看有多少醫療人員在做這樣的呼籲；做為醫療人員，他從第一天就自許，不是只在診間看病，而是要參與社會。

沈政男說，華盛頓特區的中小學怎麼防疫？上課一律戴口罩，只有吃飯時間可以拿下；小朋友不能進餐廳，中學生才可以；在教室裡坐定位，保持距離，可以說跟台灣完全一樣。

沈政男提到，《華盛頓郵報》社論說，疫苗能做的就是這樣了，其他要靠人們，戴口罩、保持距離、做好個人衛生，多多檢測等等，是不是也跟台灣一樣？

►本文獲得沈政男醫師授權。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
iPhone 13鄉民激推「這新顏色」！　讚爆：美賣欸
快訊／龍劭華猝死高雄！家屬盼「儘速回到台北」　最快時間點曝
iPad mini 6最大升級！只要1.5萬元擁「最快晶片」
龍劭華「坐在沙發走的」！　25年妻哭喊：爸爸，我們回家
iPhone13來了！遠傳今早11點開放預約　24日開賣
i8摔40次還能用　iPhone 13「沒指紋辨識」果粉失望
龍劭華猝逝粉絲慟！《含笑食堂》3實力派演員都當天使了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機率比中雙贏彩頭獎還低！台中僅3成學校繳BNT意願書　專家說話了

50%可打到第2劑莫德納！「混打高端」試驗招募　最快10月底有譜

破解減重卡關「體重設定點」成關鍵　醫傳授一吃法不知不覺瘦下來？

「第一劑要打BNT！XX才選AZ」　醫：有牛肉麵為何要選陽春麵

龍劭華猝逝　糖尿病患心臟病風險高6倍、心肌梗塞高3倍

大台北深夜大雷雨原因曝光　專家坦言十分少見

《花甲》繁星一姐獻2首歌悼龍劭華：阿煌老二啊！大家攏思念你

第八輪AZ疫苗今天開打　6大QA一次看

辣網紅美足寫真新鮮出爐！　足控暴動嬌喊「踹我」

大台北午夜雷陣雨原因曝　恐又有新颱「電母」！最快連假生成

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

機率比中雙贏彩頭獎還低！台中僅3成學校繳BNT意願書　專家說話了

50%可打到第2劑莫德納！「混打高端」試驗招募　最快10月底有譜

破解減重卡關「體重設定點」成關鍵　醫傳授一吃法不知不覺瘦下來？

「第一劑要打BNT！XX才選AZ」　醫：有牛肉麵為何要選陽春麵

龍劭華猝逝　糖尿病患心臟病風險高6倍、心肌梗塞高3倍

大台北深夜大雷雨原因曝光　專家坦言十分少見

《花甲》繁星一姐獻2首歌悼龍劭華：阿煌老二啊！大家攏思念你

第八輪AZ疫苗今天開打　6大QA一次看

辣網紅美足寫真新鮮出爐！　足控暴動嬌喊「踹我」

大台北午夜雷陣雨原因曝　恐又有新颱「電母」！最快連假生成

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

有借有還不犯法？　男子偷騎他人機車又返還吃上竊盜官司！

機率比中雙贏彩頭獎還低！台中僅3成學校繳BNT意願書　專家說話了

iPhone 13 9／24開賣！電信預購時間一次看

以愛與希望告別疫情！女藝會拜會饒慶鈴　女性藝術展明年成形

虎爺吳念軒《紅衣2》緊張站角落　龍劭華「精準洞察」開示

快訊／龍劭華猝死高雄！家屬盼「儘速回到台北」　最快時間點曝

船舶準班率創新低、美製造業庫存20年新低　運價怎麼跌？

「2021奈及利亞臺灣週」盛大開幕　爭取非洲最大經濟體商機

停車場出口超窄！騎士喊像考「直線7秒」　業者：重機都能出去

小髒貓全身沾滿機油化膿險瞎　細心照料1年後成大眼美貓❤

生活熱門新聞

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

iPhone 13發表會PTT激推「天峰藍」　鄉民讚爆：美賣欸！

第一劑選AZ？醫：有牛肉麵，為何要選陽春麵

第八輪AZ疫苗今天開打　6大QA一次看

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

北市裝修工序列比對出爐！與幼兒園一致

網紅美足寫真出爐！　足控嬌喊「踹我」

恐又有新颱「電母」！　最快生成時間曝

大樂透派彩結果出爐「下期繼續累積」　百萬大紅包再送14組

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

他問卦「甘泉魚麵」老饕推爆1點：很厲害

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

《花甲》繁星一姐獻2首歌悼龍劭華：阿煌啊！

點燙青菜「給豆芽」被罵到關版！同業說話

更多熱門

相關新聞

擠進WHO候選贊助名單「高端漲4％」　聯亞藥下跌1％

擠進WHO候選贊助名單「高端漲4％」　聯亞藥下跌1％

高端疫苗（6547）獲世界衛生組織 （WHO）贊助，擠進候選疫苗名單，將在哥比亞進行臨床試驗，今日早盤上漲4％；聯亞藥（6562）早盤下跌逾1％。

打完疫苗「睪丸腫大」慘遭退婚！

打完疫苗「睪丸腫大」慘遭退婚！

英國建議：50歲以上追加第三劑疫苗

英國建議：50歲以上追加第三劑疫苗

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡

艾瑞絲刺青、拍性感寫真！媽媽怒了：妳真的令我失望

快訊／E奶網紅籌不出交保金　打電話求援

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面