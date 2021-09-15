「第一劑要打BNT！XX才選AZ」　醫：有牛肉麵為何要選陽春麵

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，有人說，第一劑疫苗的最好選擇是AZ，「是嗎？有陽春麵，也有牛肉麵，為什麼要選擇陽春麵？mRNA只打一劑的輕重症保護力都明顯大過AZ。AZ的保護力比較持久？瘦死的駱駝還是比馬大啦！」

14日新增2例本土，沈政男在臉書說，這兩例分別是幼兒園同學與其父親，或許這是一個由爸爸帶小孩的家庭；台北沒有傳出新近感染案例，有多久了？要相信台北可以清零。

沈政男指出，新北某幼兒群聚從頭到尾就是可以用一條傳染鏈來解釋，裝修工人的基因定序給了證明，任何時間與地點相近的群聚，都要先假設是一條傳播鏈，因為台灣是疫情侷限的地方，要多點突破並不容易。

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▼BNT疫苗將於9/23開打，接種對象為12至17歲學生。（圖／食藥署提供）



▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）



沈政男指出，有人說，第一劑的最好選擇是AZ！是嗎？有陽春麵，也有牛肉麵，為什麼要選擇陽春麵？mRNA只打一劑的輕重症保護力都明顯大過AZ，「AZ的保護力比較持久？瘦死的駱駝還是比馬大啦！」

沈政男認為，有BNT，當然第一劑就要打BNT啦，XX才會選擇AZ，混打是因為無奈打了第一劑AZ之下的補救措施，不必刻意追求混打；如果打了BNT，跟莫德納一樣沒有第二劑，那就第二劑打AZ，依然不會比兩劑AZ差。

沈政男表示，美國南部加護病房已經快要客滿，醫療負擔吃緊，「我從頭到尾都呼籲清零，就是為了醫療人員著想，因為，社會可以負擔的感染數量，對醫療體系來說仍是沉重的壓力。」

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達48.75%。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男寫道，時窮節乃見，你可以去看看有多少醫療人員在做這樣的呼籲；做為醫療人員，他從第一天就自許，不是只在診間看病，而是要參與社會。

沈政男說，華盛頓特區的中小學怎麼防疫？上課一律戴口罩，只有吃飯時間可以拿下；小朋友不能進餐廳，中學生才可以；在教室裡坐定位，保持距離，可以說跟台灣完全一樣。

沈政男提到，《華盛頓郵報》社論說，疫苗能做的就是這樣了，其他要靠人們，戴口罩、保持距離、做好個人衛生，多多檢測等等，是不是也跟台灣一樣？

►本文獲得沈政男醫師授權。