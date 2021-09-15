機率比中雙贏彩頭獎還低！台中僅3成學校繳BNT意願書　專家說話了

▲比中彩券頭獎低還是怕，台中僅3成學校繳BNT意願書。（圖／達志影像／美聯社）

記者游瓊華／台中報導

國內12至17歲青少年接種BNT疫苗，預計23日開打，台中市因為家長繳交同意書僅3成。市長盧秀燕宣布，考量家長仍有疑慮，同意書繳交期限延到16日截止。國外研究顯示，施打BNT發生心肌炎機率達百萬分之162，讓家長憂心，不過，實際上這項數據還比中彩券雙贏彩的頭獎機率（135萬分之1）還要來得低。

根據台中市政府統計，全台中總共有71所國中、47所高中以及4所特教學校，目前全台中總計有41校已完成意願書回收，繳交比例僅31%。在校施打比率92.29%、至醫療院所施打比率1.17%，其餘6.54%未同意施打其中，41校總回收人數3萬378人、同意施打人數2萬8392人，不同意施打人數1986人，不同意施打原因為家長評估中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中區流行疫情指揮中心指揮官黃高彬指出，研究發現，12到17歲青少年施打BNT疫苗併發心肌炎的比例，比自然感染新冠肺炎併發心肌炎比率高出4到6倍，但研究也發現，只要兩劑疫苗間隔時間拉到3至4個月，即可降低併發心肌炎比例到百萬分之6。

黃高彬也提到，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議學童接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。