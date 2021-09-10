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埃及爸家人曾到新竹外帶　語言不通路不熟…哪間餐廳待追查

▲▼新北市長侯友宜0909疫情記者會。（圖／新北市政府提供）
▲新北衛生局疫調時發現，「埃及爸」除了在9月3日曾去過石門區白沙灣6小時遊玩外，其實還有跟同樣在新北市的埃及籍親戚密切見面接觸。（圖／新北市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心昨（9）日公布新增2例境外移入為日前確診個案「埃及爸」的家人，2人於8月初入境台灣，經14天隔離後，曾前往北北基、桃竹苗、台中及南投等8縣市。新竹縣政府收到資訊後立即啟動調查，稍早確認確診者曾於竹北外帶餐點回到車上用餐，目前衛生局仍與中央同步調查詳細足跡中。

確診的2人是「埃及爸」的哥哥和表哥，2人並未與埃及爸同住板橋，入境台灣後，隨即進行為期14天的居家檢疫，檢疫期間篩檢都是陰性，8月19日解除隔離後，曾前往基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中及南投等地。

新竹縣府收到通報後立即啟動調查，只是2人為剛入境的外籍人士，語言、路況都不熟悉，只能大約說出「曾在新竹外帶餐點回車上內用，沒有在餐廳內用餐」，對於道路名稱、餐廳位置，均無法清楚說明，新竹縣刑大經過一整日的地毯式調閱監視器，才終於在傍晚找到2人曾於竹北某地區出沒的畫面，目前只能先鎖定該地區再縮小範圍調查。

縣府也表示，將持續進行疫調，後續若有需進行匡列隔離等措施，也會依規定辦理。同時也呼籲民眾，疫情期間，確實遵守實名制規範、戴好口罩、勤洗手、維持安全社交居離，即可減少不必要的恐慌。

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