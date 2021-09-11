7刀煞5車包抄一路砍殺　他渾身血衝畫室「救我」倒地！師生嚇傻

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗分局日前獲報，市區發生一起聚眾鬥毆案件，其中有1名男子遭刀械劃傷，經分局員警到場時，群眾已離開現場。經警方調閱監視器追查，於頭份、後龍及新竹分別拘捕涉案主嫌張姓男子等7人，並於頭份山區起獲犯案刀械。全案依刑法殺人未遂、妨害秩序罪等嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中張姓主嫌經檢察官向苗栗地方法院聲押獲准。

▲以張姓主嫌為首的7惡煞，持西瓜刀、鐵條在苗栗街頭行兇，遭警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



主嫌張姓男子等7人為女性友人感情糾紛出頭，一行人駕駛5車包抄徐男，除了砸車還拿西瓜刀、鐵條追砍追打，徐男一路逃命，最後躲進一家畫室呼救「救命啊！有人要殺我！」只見他渾身是血還多處創傷，嚇壞了畫室的家長與師生。

警方調查，徐男遭害的前一天曾跟兇嫌在夜市發生衝突，6日當天就發生包抄砍殺。警方調閱監視器一路狂追，終於截到張男等人在街頭行兇的畫面，經報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦後漏夜追緝，於頭份、後龍及新竹地區分別拘捕涉案主嫌張姓男子等7人，並於頭份山區起獲犯案刀械，張姓主嫌收押禁見。

▲▼警方根據監視器畫面快速鎖定7煞動向，並逮捕歸案。







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