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以愛與希望告別疫情！女藝會拜會饒慶鈴　女性藝術展明年成形

▲▼台灣女性藝術協會理事長賴純純（中）一行人拜會台東縣長饒慶鈴， 就女藝匯流藝術祭交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台灣女性藝術協會理事長賴純純（中）一行人拜會台東縣長饒慶鈴， 就女藝匯流藝術祭交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

成立20週年的台灣女性藝術協會，14日由協會理事長賴純純率副理事長王玉齡及秘書長李韻儀一行人拜會台東縣長饒慶鈴，並捎來明年6至9月在台東舉辦「愛與希望－#2022世界女藝匯流藝術祭」的好消息，雙方見面交換意見。饒慶鈴除表達感謝及歡迎，並允諾與縣府團隊會全力協助，也歡迎鄉親一起加入。

對於女藝會理事長同時也是藝術家賴純純率協會重要成員來訪，饒慶鈴特別歡迎並開心表示，新冠疫情期間想要安靜的看展覽、表演、電影與聽音樂會、講座等藝文活動，似乎是最奢侈的想望，而在疫情逐漸趨緩並透過疫苗施打找到解藥之際，國人及縣民需要心靈上的紓解。正當縣府著手規劃後疫情時代的各項解方時，女藝會剛好提到這個展覽計畫，大概是同為女性的心有靈犀，近年來經過縣府努力推動，台東轉角就是藝術、展演就在你我生活之間，縣府一定會全力支持，要讓更多台東的故事被看見，讓更多人愛上台東的慢生活，一起用藝文撐起台東，把全縣都變成藝術祭展場！

▲▼台灣女性藝術協會理事長賴純純（中）一行人拜會台東縣長饒慶鈴， 就女藝匯流藝術祭交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

女藝會理事長賴純純則說，在國內新冠疫情蔓延的後半場，期待能透過台灣當代女性藝術力量的匯流，並與國際間的女性藝術團體交流，以「愛與希望」的女藝行動和力量告別過去，開啟未來，並且跨越族群和地域，展現女性藝術的成就和力量。

文化處指出，規劃中的藝術祭是以台東為核心基地，以台東美術館為主展場，串連東海岸獨立空間，未來更可能和國立台灣史前文化博物館與國立台東生活美學館合作，以三個主展館策展的模式，建構一個女性藝術大展共享平台，整合協調全台各地與世界女力展覽資訊。相信明年這場台東藝術盛事，是吹拂後疫情時代最溫暖的風，成為台東居民最溫和的心靈解方。

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