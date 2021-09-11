抓到了！LINE傳「確診 50+」害台股嚇跌200點？　假訊息男曝光

▲男子在網路發假訊息遭搜索調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

日前有媒體於 8 日報導網路流傳消息「確診個案高達50例」恐影響台股行，新竹地檢署昨（10）日追查網路消息來源後，「防疫處理小組」專責檢察官依法追查，初步已排除刻意以假訊息影響股市之嫌，而散布假訊息部分，因偵查尚未終結，檢察官先核以5萬元交保，後續仍由司法警察持續清查相關細節。

新竹地檢署「防疫處理小組」專責檢察官昨（10）日下午，指揮刑事警察局、新竹縣警局竹北分局，對刊登訊息的楊姓男子住處執行同意搜索，並檢視行動電話內相關電磁紀錄。

檢察官訊問後，認楊男於8日中午 12 時 24 分在群組發佈「今天確診 50+」的不實疫情訊息，初步已排除有以散布流言影響集中交易市場有價證券交易價格之嫌，但不實簡訊內容仍涉違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 14 條之謠言或不實訊息罪嫌，予具保新臺幣5萬元，並責令司法警察持續清查該疫情假訊息之傳播網絡。

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