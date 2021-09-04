染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月　「二度真空」攤商快崩潰

▲內灣老街因確診機師曾經到訪，遊客瞬間減少。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

桃園確診機師案16119曾在8月28日前往內灣觀光商圈，3日足跡曝光後再次引起恐慌，好不容易熬過3個月真空期的老街商圈瞬間打回原點，雖然縣府已派遣環保局清消完畢，但是依然喚不回遊客前往消費。

至三級疫情以來，內灣老街商圈已經第二次「被到訪」，從5月三級啟動後內灣老街就像是一座死城，不管白天晚上都靜悄悄，不止遊客不來，連攤商也直接關起門不做生意，一些業者因負擔不起每月只出不入的水電房租人事等開銷，乾脆直接關門謝幕，結束營業。

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開學前幾周疫情逐漸穩定，中央疫情指揮中心也宣布疫情警戒由三級降至二級，遊客紛紛出籠，在維持安全防疫措施的前提下，內灣老街觀光人潮也陸續湧現。當地攤商說，上周五（8月27日）就已經有不少遊客經過內灣進入尖石，隔天回程後也會順便到內灣老街逛街用餐，周日（29日）甚至還出現塞車情況，沒想到短短一周，又被打回原形。

▲▼上周末內灣老街人潮眾多，入口處還出現塞車的情況。

業者也坦言，足跡公布後，遊客數瞬間回到「原點」，街上三三兩兩，連店員都比客人多，即使縣府第一時間已經前往環境消毒，依然被貼上標籤，面對慘澹業績，攤商也無奈「已經第2次了！」、「真的做不下去了」。

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