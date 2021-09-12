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全台首見紫芽茶樹新品種台茶25號　盼掀手搖飲市場紫色風暴

▲茶改場魚池分場歡慶85歲生日，推出全台第一個紫芽茶樹新品種台茶25號。（圖／南投縣政府提供）

▲茶改場魚池分場歡慶85歲生日，推出全台第一個紫芽茶樹新品種台茶25號。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

茶業改良場魚池分場於11日歡慶設立85周年，並推出全台第一個培育成功的紫芽茶樹新品種台茶25號，場方指出，其原味茶湯淡綠中帶紫色底、花青素含量高，若加入檸檬汁或氣泡水可呈現粉紅或綠色等不同色澤，深具作為手搖飲等新款茶產品的市場開發潛力。

場方昨也結合總場創設118年生日，舉辦視訊連線慶祝大會，由茶改場場長蘇宗振主持，包括行政院中部聯合服務中心、南投縣政府及魚池鄉公所及仁愛、水里、魚池等鄉農會都有長官與會，表揚榮獲年度全國茶業傑出貢獻獎的竹山鎮特用作物產銷第22班、崴棋茶葉機械公司、龍士茶業公司，及茶改場績優楷模楊小瑩等人員。

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蘇振宗也與南投縣農業處長陳瑞慶一同進行特殊的藏茶儀式：將民國19年就在魚池分場種植的阿薩姆紅茶老欉茶葉，及台灣第一個小葉種紅茶新品種台茶23號祁韻茶葉，一起密封在陶甕茶倉中，同時讓來賓品嘗台茶25號紫芽茶樹的全新風味，見證茶改場總場與分場的新舊傳承。

▲▼茶改場魚池分場歡慶85歲生日。（圖／南投縣政府提供）

▲▼茶改場魚池分場歡慶85歲生日。（圖／南投縣政府提供）

▲茶改場魚池分場歡慶85歲生日，推出全台第一個紫芽茶樹新品種台茶25號。（圖／南投縣政府提供）

魚池分場分場長黃正宗指出，台茶25號是我國第一個命名的紫芽茶樹品種，原味茶湯呈略微暗沉的淡綠帶紫底，但因花青素含量足足是深受歡迎的台茶18號紅玉的50倍，一加入檸檬汁，瞬間變成明亮迷人的粉紅色，改加入鹼性物質如氣泡水、礦泉水又會變綠色，適合開發手搖飲等新款茶產品。

陳瑞慶指出，農糧署109年資料統計，台灣茶樹的栽植面積約1萬2266公頃，南投縣內就有6547公頃、占全台一半以上；而茶改場長期以來，尤其是魚池分場、凍頂工作站，幫助縣府及茶區鄉鎮市公所舉辦製茶技術講習、評鑑及春冬兩季重要茶賽，帶動南投茶業品質、知名度拓展行銷通路，貢獻卓著，因此向歡度場慶的茶改場表達最大感謝及祝福之意。
 

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