南投桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

▲客家桐花季「南投桐樂會」活動昨於魚池鄉登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2021客家桐花祭－幸福南投桐樂會魚池場「桐舞翩翩．迎春響樂」活動，昨（23）日起在五城客家文化公園登場，晚間的「客庄五城漫遊音樂會」率先由五城國小與客家藝人奏響悠揚樂章，包括已故秀場天王豬哥亮的女兒謝金晶，魚池鄉長劉啟帆也化身「魚池豬哥亮」一起高歌，吸引許多民眾到場聆賞。

活動由五城國小的絲竹樂和幼兒客家舞蹈揭開序幕，謝金晶、唐儷、陳文琪、米漿、林久登、蘇柏臻等歌手輪番演唱；劉啟帆、縣議員王秋淑、集集鎮長陳紀衡，以及多位地方代表、村長一同高歌「咱是一家人」，為魚池鄉的帶來精彩音樂夜宴。

▲客家桐花季「南投桐樂會」活動昨於魚池鄉登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府文化局秘書王旻世指出，客家桐花季是客家族群年度重要活動，象徵勤儉堅毅的客家精神，活動去年因疫情關係停辦，縣府與魚池鄉公所今年克服困難，終能重新辦理；劉啟帆表示，今年活動除邀請許多知名影星和客家藝人載歌載舞，24日還有客家庄祭典活動，藉此祈求魚池鄉風調雨順、國泰民安、下雨紓解旱象。

▲客家桐花季「南投桐樂會」活動昨於魚池鄉登場。（圖／南投縣政府提供）

南投文化局指出，「桐舞翩翩．迎春響樂」活動至今天為止，邀請到90後青春唱客陳瑋儒、夏以儷、黃于娟演唱全新客家創作歌曲；另有日月潭觀光圈、五城客家協會、五城社區發展協會等共同接力演出，配合魚池在地優質小農市集、主題闖關遊戲、拍照打卡送好禮，內容豐富多元。

更多活動相關訊息請上「南投縣客家桐花祭系列活動」FB粉絲頁：https://zh-tw.facebook.com/nantouhakkh.2014TBF/查詢。

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