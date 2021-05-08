茶渣年產30萬噸「清運費高達3億」　最麻煩原因曝：不能滴水

▲根據統計台灣每年產生約30萬噸茶渣。（圖／pixabay）



記者許展溢／台北報導

台灣飲料茶市場蓬勃發展，茶業改良場指出，一年就可銷3萬多公噸茶葉，但所產生的茶渣量十分可觀，尤其罐裝飲料廠面對逐年上漲的清運費更是相當困擾，並且增加處理成本，根據統計台灣每年產生約30萬噸茶渣，處理茶渣必須花費額外成本，以清運1公噸茶渣需要1000元計算，需花費高達3億以上清運費用，原因就在於清運車上國道「不能滴水」，且都是濕的也無法燃燒。

茶改場場長蘇宗振表示，茶葉沖泡萃取後僅剩茶渣，但因茶渣含水量高達90%，運輸不便、焚燒困難，倘若幾天不處理即會產生腐敗臭味。茶改場進一步說明清運費用高就是因為，茶渣都是濕的不能燃燒，尤其清運車要上國道不能滴水，包覆性很重要，過程很麻煩，成本因此增加，甚至發生過有不肖業者為省成本和時間，直接把茶渣全部倒在農田裡。

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▲▼茶改場表示，用茶渣微生物醱酵技術，將茶渣接種優勢菌種進行醱酵培養。（圖／茶改場提供）



為減少以上困擾，茶改場指出，與食品工業發展研究所共同研發利用茶渣微生物醱酵技術，將茶渣接種優勢菌種進行醱酵培養，運用這些醱酵過的茶渣製作禽舍墊料及貓砂添加物，具有除臭與抑菌等功能，可讓茶渣循環再利用，經農科院動科所試驗研究證實，茶渣墊料具有相當良好的除臭效果，添加於飼料亦可使畜禽糞便的臭氣分子顯著降低。

茶改場說明，傳統禽舍墊料使用稻穀粗糠、麩皮等材料，但家禽排泄糞尿會產生臭味，且墊料用久也會滋生病原菌，茶渣微生物醱酵技術可讓茶渣成為更好的墊料材料，該技術已經篩選出特定菌種可促使茶渣快速醱酵，加上該菌為優勢菌種，除可抑制腐敗微生物滋長，同時降解氨氣等臭氣分子，醱酵後的茶渣具有香味，乾燥處理後可以做為墊料添加物。

▲▼茶改場強調，茶渣若能加以再利用，除可節省清運成本外，亦可創造額外附加價值。（圖／茶改場提供）



茶改場強調，茶渣若能加以再利用，除可節省清運成本外，亦可創造額外附加價值，且茶渣接種微生物具有相當的技術門檻，因茶葉本身的機能性成分具抑菌效果，因此，篩選菌株時會受到限制，而接種不同的菌株也會產生不同的氣味，多數菌株醱酵時的風味並不討喜，本技術篩選出的菌株接種於茶渣上可使其帶有宜人的熟果香。