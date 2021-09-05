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社會 社會焦點 保障人權

亡夫贈的寶石項鍊不見了！正妹警鷹眼一掃　阿嬤雙手合十頻道謝

記者高堂堯／南投報導

南投市林姓老婦珍藏的一條黃寶石項鍊不翼而飛，認為遭宵小竊走，於是報案；中興警分局員警劉俐均前往查看，發現並無遭闖空門的跡象，再發揮女性特有的細心和「名偵探柯南」辦案的精神，終於在一處置物櫃上發現「失竊」的黃寶石項鍊，因為是亡夫送給林婦的遺物，她頻頻向員警致謝：「感恩！感恩！」

▲老阿嬤以為寶石項鍊遭竊急報案，中興分局俏女警扮柯南迅速尋回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲老阿嬤以為寶石項鍊遭竊急報案，中興分局俏女警扮柯南迅速尋回。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，光明派出所於8月18日下午5時許接獲80歲的林姓老婦人報案，稱住家疑似遭竊，員警劉俐均隨即偕同報案人至南投市中正路住所；林婦稱於10多天前，發現放在客廳茶几上的寶石項鍊不見，找尋多日均無所獲，懷疑有人趁她在開門晾衣服時的空檔，進入屋內行竊得手。

▲中興分局俏女警劉俐均扮柯南，幫老阿嬤尋回與亡夫相愛的回憶。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局俏女警劉俐均扮柯南，幫老阿嬤尋回與亡夫相愛的回憶。（圖／記者高堂堯翻攝）

劉俐均仔細檢視屋內物品陳設狀況後，發現均擺設整齊、無翻箱倒櫃情形，且若為竊盜案，嫌犯僅竊取1條項鍊卻沒有拿取其他財物，也不符常理；再查看家中出、入口只有1處，外人趁隙經過晾衣場、進屋竊取財物卻不被發現的可能性也不高。

劉俐均最後取得林婦同意、在屋內進一步仔細勘查，終於在通往浴室走道處左側櫃子上，發現一條閃亮金屬物品，老婦人確認就是尋找多時未果的項鍊，她表示這是亡夫生前所贈、價值20萬元，禁不住雙手合十、不斷向警方道謝，也化解一場虛驚。
 

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