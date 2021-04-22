魚池尖山大火太可怕！林務局施工阻坍方　企業捐贈空拍機

▲魚池尖山大火後，魚池鄉長劉啟帆（中）會同林管單位到現場會勘。（圖／翻攝魚池鄉長劉啟帆臉書）

記者高堂堯／南投報導

魚池尖山日前一把大火，燒得觀光農業重鎮魚池鄉人心惶惶，也燒出山林火災防救相關問題；魚池鄉長劉啟帆會同林務單位和專家會勘火場後，決定先施工防止土石坍方，立委馬文君也引介民間企業資源，捐贈空拍機給當地的魚池消防分隊，盼提升救災效率和人員安全。

劉啓帆前（20）日會同林務局南投林管處和埔里工作站人員，以及專家學者赴魚池尖山，共商大火後的緊急處理措施，決定原則上先以保護學生、居民的安全為優先，再評估後續的植栽復育。

雖然目前久旱不雨，但劉啟帆表示，為因應不知何時到來的雨季，相關單位第一步將採開口合約，儘速用土包袋截水、打樁、撒草種與鋪設草蓆等方式，防止火災後的土石坍方，魚池國中後方擋土牆也會開闢截水溝至建築物外側；林務局特別強調施工時會明顯標示，請校方協助跟學生、民眾宣導，避免誤闖工區。

至於後續的林木復育，劉啓帆指將會持續跟林務局討論，並依步道、觀光、健行等需求來設計規劃，也邀請魚池鄉親提供意見，讓魚池尖恢復往日綠意。

▲魚池尖山大火後，立委馬文君引介民間業者捐贈空拍機給消防隊。（圖／翻攝立法委員馬文君臉書）

而本次大火歷經5天日以繼夜搶救才撲滅，魚池消防分隊認為偏鄉山域的現代化救難救災器材資源不足，希望能添購空拍機；立委馬文君因此牽線聯繫雷虎科技公司，董事長陳冠如慷慨捐贈法國Parrot熱感應空拍機和影像空拍機各1台。

馬文君指出，空拍機可提升山域、河川和火場等救災現場資訊回傳分析的立即性，保障打火弟兄的救災安全，並強化災害搶救效能，他感謝雷虎科技善盡企業的社會責任，讓魚池消防分隊裝備更齊全。



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