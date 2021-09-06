愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚...林明溱感動見證

▲南投情侶「小簡」和「阿寶」10年愛情長跑、不畏病魔喜結連理，縣長林明溱偕夫人為他們證婚。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投情侶「小簡」和「阿寶」都還不滿30歲，卻已愛情長跑10年，2人克服南北分離發展的考驗、準備結為連理時，準新娘阿寶卻在今年發現罹癌，但小簡不離不棄、陪伴未婚妻做化療，更將完婚日期提前至今天；經熱心友人牽線聯繫，縣長林明溱得知後深受感動，偕同妻子親赴戶政事務所為2人證婚，祝福新娘早日康復、也給這對新人最大的鼓勵。

「新娘這麼勇敢的面對病魔，新郎更是堅心非卿不娶，這麼年輕的一對佳人真正是難能可貴，我和太太衷心為小倆口祝福，更要為他們加油！」林明溱、陳麗珠夫婦今天一早就一起到南投戶政事務所，為登記結婚的小簡、阿寶作福證，還準備了藝術大師洪易為南投燈會暨牛年情人節創作的NO.1「愛牛（你）喔，鍾愛一生」琉璃藝術、人間喜事茶具組、烘碗機等「嫁妝」。

▲南投縣長林明溱（左2）偕夫人（右2）親為小倆口證婚。（圖／南投縣政府提供）

幫這對新人邀請到林明溱的友人張小姐更是感動地紅了眼眶，透露小倆口當年相識時分別僅19、18歲，因在同家超商工讀、近水樓台而開始交往，爾後又同赴台中市就讀勤益、朝陽科大，感情日益堅定；「小簡身為家中長子，就是生怕沒存夠錢就結婚，會虧待了阿寶，兩人為了將來幸福積攢資金，新娘遠赴台北工作，新郎簽了志願役在嘉義當職業軍人。」

到今年5月，2人愛情長跑屆滿10年之際，老天爺卻開了個大玩笑：阿寶同月發現右臂長出異物，原以為是脂肪瘤，就醫檢查後竟確診為淋巴癌；所幸在家人和未婚夫的支持下，阿寶勇敢接受化療抗癌，小簡更是不離不棄，將原訂結婚的計畫提前，決定在今天9月6日登記結婚。

▲抗癌新娘「阿寶」（左）以手寫卡片向縣長林明溱夫婦致謝。（圖／南投縣政府提供）

張小姐不捨表示，阿寶可能因隻身北上工作、積勞成疾，小簡仍毅然決定結婚，還看好了日子和吉時、請她擔任見證人，但她覺得應找更有福氣的長輩來見證，靈機一動就試著私訊縣長林明溱fb粉絲專頁，詢問縣長能否為這對新人福證並且加油打氣，沒想到第一時間就獲縣長的正面回應，還帶著夫人專程來為小人物的私事見證祝福，令人相當窩心且感謝。

小倆口今天衣著端莊簡樸，很有默契地同時頭戴漁夫帽，回贈林明溱夫婦的手寫卡片表達滿滿謝意，阿寶更對陳麗珠寫道：「非常謝謝您來見證我們的愛情，也非常謝謝您對我們的祝福，雖然生病了，我會繼續加油的，我跟另一半會一起面對，也祝福縣長和夫人百年好合、白頭偕老。」



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