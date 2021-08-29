促魚池尖山承租人投入火劫後復育　南投林管處祭每公頃46萬獎勵

▲南投林管處為復育歷經火劫的魚池尖山，提出各種政策。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投魚池鄉魚池尖山於4月間發生森林火災，延燒面積達12.76公頃，引發當地民心惶惶和關切；南投林管處指出，撲滅火災後除於有需求的區域進行緊急水土保持措施，也鼓勵土地承租人自行復育造林或參加20年期、每公頃補助46萬元的獎勵輔導造林，亦可由林管處協助媒合企業認養協助造林，希望讓青山綠林儘速重現眼前。

本次山林大火發生在4月12日至16日，地屬南投林管處埔里事業區第73林班水源涵養保安林，林管處指出，總共動員林管處、空勤總隊、陸軍航特指揮部、保七總隊、南投消防及警察等單位共346人次，開闢防火線1997公尺，黑鷹直升機投水96架次及CH-47投水36架次；在延燒面積12.76公頃中，含竹木被害面積2.8公頃，租地面積近10公頃（9.5889，非租地3.1711公頃）、涉及租地19筆、20多位承租人及共同營林人。

▲▼南投林管處為復育歷經火劫的魚池尖山，提出各種政策。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處與魚池鄉公所於27日邀集林業試驗所蓮華池研究中心、日月潭國家風景區管理處、魚池國中、中華造林事業協會、綠然能源股份有限公司、今網資訊科技股份有限公司、愛種樹股份有限公司及承租人等公私部門約40人齊聚魚池鄉公所大禮堂，研商魚池尖山火災跡地復育造林方式，也藉此機會提供免費苗木、獎勵輔導造林及企業認養等多樣管道，供租地造林承租人選擇。

南投林管處長李政賢表示，災後第一時間即於有水土保持需求的區域（0.79公頃）進行打樁編柵等緊急處理，避免衍生水土流失問題，林管處也對魚池尖山火災後續復育工作一直放在心上，但考量事發地點主要是在已放租土地上，決策與作為須尊重承租人意願。

李政賢說，承租人除可向林管處申請免費苗木自行復育造林外，亦可參加20年期的獎勵輔導造林（每公頃政府補助46萬元、分年分期撥付），如因故無法自行造林，亦可由林管處協助媒合企業認養協助造林，希望能創造中央、地方、林農與企業等各方多贏局面。



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