鄭麗文曝疫苗覆蓋率低原因　「蔡政府只會甩鍋、收割、大內宣」

▲鄭麗文批蔡政府疫苗政策。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市幼兒群聚案，尚未排除可能是Delta病毒，引起各界關注疫苗接種問題。國民黨立委鄭麗文8日臉書發文批評，台灣疫苗覆蓋率低，凸顯蔡政府防疫政策「只注重表面功夫，只會甩鍋、收割、大內宣」。

鄭麗文表示，中央防疫記者會上，衛福部長陳時中也坦言，基因定序「確定非alpha」，整體方向都指向Delta或其他變異株。遇上Delta病毒， 疫苗打一劑跟沒有打差不多，主張要先施打第二劑疫苗，才有保護力。

鄭麗文強調，截至9月6日，台灣目前完整兩劑疫苗覆蓋率只有4.1%，我們的鄰國日本有48%、韓國36%，就連菲律賓都有11%。國外早已在討論第三劑、甚至第四劑，台灣則因為疫苗不足，民眾還在為了打第一劑疫苗搶破頭。

鄭麗文批評，蔡政府做的防疫工作，不是全力向廠商催討疫苗，而是擔心數字難看，想出「劑次人口比」來美化接種數字，這只凸顯蔡政府長期以來的防疫政策，「只重視表面功夫、只會甩鍋、收割和大內宣」。

鄭麗文質疑，沒看過全世界哪個指揮官，只要疫苗到了就接機、拿手版、搶新聞，如果我們的政府想的是怎麼為人民做事，而不是做事秀給人民看，我們的防疫政策會更完整完善。

鄭麗文呼籲，疫苗嚴重缺乏若只靠國外援助，不是長久之計。蔡政府無法掌握到貨情形，計畫周詳、謹慎、科學的接種政策就顯得更加重要。她也批評，蔡政府疫苗施打「看似有計畫的沒有計畫，又再度陷全民於極大恐慌之中」。