非洲豬瘟爆1月流入台灣　鄭麗文批蘇貞昌：震怒狂飆官員有用嗎？

▲鄭麗文痛批蘇貞昌邊境管理。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

非洲豬瘟肉品流入台灣，邊境防線出現破口使朝野熱議，行政院長蘇貞昌23日緊急視察航空快遞包裹X光機檢查情形，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口。對此，國民黨立委鄭麗文24日於臉書發文批評，走私豬瘟肉品早從今年1月就開始，「蘇內閣螺絲掉光光」、「邊口檢疫鬆散」。

鄭麗文痛批，非洲豬瘟肉品流入台灣，竟然是靠民眾檢舉才發現，「蘇內閣螺絲掉光光，出事後再來震怒狂飆官員，有用嗎？」

鄭麗文表示，事實上走私非洲豬瘟肉品從今年1月就開始了，這大半年走私進來的肉品「不知道有多少已經被吃進國人肚子裡」。她痛批，邊境檢疫出現如此重大破口，不止豬肉、更牽扯到防疫問題，全台人心惶惶，蔡政府這次還能繼續甩鍋、卸責嗎？

鄭麗文強調，關務署解釋這次走私進來的非洲豬瘟肉品，多是靠正式申報的品項夾藏在電腦、空殼或收納箱裡面，雖然貨物都會經過X光檢查，但要在短短3秒內判斷是否有夾藏非洲豬瘟產品，「基本上是很難發現」、「X光機畫面顯示會模糊不清」。

鄭麗文建議，如果X光機對於非洲豬瘟的檢驗效能不佳，關務署應及早提出問題並調整檢驗方式、提升進口物品查緝把關專業與設備，而不是等到真的出現重大檢疫破口，才不負責任的把問題通通推給X光機。她質疑，如果今天沒有民眾檢舉，邊口檢疫又是如此鬆散，不肖人士是不是就能一直走私肉品進來？