高端開打後3天4死　鄭麗文：要怎麼讓國人不擔心！

▲高端疫苗施打第3天。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

第六輪高端疫苗23日開打，到25日為止出現4起接種後死亡案例，死因都還在釐清當中，對此，國民黨立委鄭麗文25日表示，AZ疫苗從3月22日開始施打，雖陸續傳出不良反應事件，但一直到6月才有首例接種AZ疫苗後的死亡個案列入通報，而高端短短3天就有4例死亡，「要怎麼讓國人不擔心！」

鄭麗文在臉書發文指出，疫苗是要打入人體的，保護力、副作用不明、接種後猝死的因果關係不清楚的高端疫苗，要怎麼讓國人不擔心、不害怕？高端疫苗一路以來受到各界質疑，「從生產過程、解盲、審查委員請辭，再到最後授權EUA，都讓大家覺得蔡政府完全不尊重科學！」

鄭麗文表示，高端疫苗不像已上市的國際疫苗，有很清楚的第三期臨床試驗結果，蔡政府應該讓民眾了解接種後可能發生之反應及頻率，而非一直強調副作用小、很安全，「疫苗有不良反應都要嚴謹看待，而不是永遠以他們本來就有慢性病的說法帶過！」

對於藍營政治人物呼籲停打高端疫苗，指揮中心指揮官陳時中說，要停打基本上要有一個因果關係、一定超過背景質的數量；而和專家討論這是必然的。

據指揮中心截至23日統計，AZ疫苗共接種一劑人數有589萬585劑，通報疑似嚴重不良事件共2,068例（含537例死亡），通報死亡占接種劑數比率為0.009%；莫德那則是接種一劑人數有340萬5,370劑，通報疑似嚴重不良事件共612例（含118例死亡），通報死亡占接種劑數比率為0.003%；高端疫苗則是接種16萬7,268劑，1件疫苗接種後非嚴重不良事件，若以2例通報死亡，通報死亡占接種劑數比率為0.001%。