美國宣布美軍全面接種BNT　鄭麗文：反觀蔡政府拿高端給國軍打

▲高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國食品藥物管理局（FDA）今批准輝瑞BNT疫苗藥證，五角大廈也宣布將展開美軍官兵全面接種的計畫，對此，國民黨立委鄭麗文表示，反觀我們的蔡政府，竟然要把連二期都還沒做完、保護力完全未知的高端給國軍新兵打，「保家衛國的他們不值得更好的對待嗎？」

日前總統蔡英文指示國防部比照志願役模式，規劃入伍役男打疫苗，目前各部會還在協商中，疫情中心指揮官陳時中則表示，會跟國防部配合，不要求任何人一定要打什麼疫苗，還是根據當事人的選擇，「但你選擇的品牌到貨速度慢，就比較慢打。」

對此，鄭麗文25日在臉書發文指出，雖然陳時中說的雲淡風輕，好像國軍新兵有選擇不打高端的權利，但真的是如此嗎？各連隊難道不會比疫苗施打率、績效？如果選擇不打高端，就得忍受每周捅鼻子的疼痛不適！這算哪門子選擇，「保家衛國的他們難道不值得更好的對待嗎？」

鄭麗文表示，蔡政府也曾承諾開學前會讓所有教師打到疫苗，但目前高中以下教職員工仍有3萬多人未接種，承諾再次跳票後，竟然要求這些尚未施打疫苗的教師定期自費篩檢，「教師沒有疫苗打，難道不是你蔡政府造成的問題嗎？憑什麼理直氣壯要求他們要自掏腰包篩檢？」