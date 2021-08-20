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蘇貞昌「大動作」　她「揭露一籮筐事蹟」怒嗆：好大的官威！

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌在在人事命令發布以前，跳過內政部長徐國勇，接見8名新任警察局長。對此，國民黨立委鄭麗文批評，蘇院長如此大動作跳兩級接見，「難道又是為了刷存在感、宣示自己的主導權？」

鄭麗文昨在臉書表示，比起接見新任警察局長_國家難道真的沒有其他更重要的事需要蘇院長親自去了解處理嗎？「蘇院長緊抓警界人事權，手伸的又長又遠，耍官威行徑也早已不是新鮮事」。

鄭麗文說，去年7月，台南、高雄接連發生多起砍人事件，蘇貞昌院長震怒，火速拔官台南市、高雄市警察局長，造成各界一片錯愕，當時台中、桃園都有歹徒持槍連開十幾二十槍的案件，但都不用撤換警察局長）。

鄭麗文痛斥，蘇院長對警政首長的調動毫無一致性標準，愛拔誰就拔誰，愛接見誰就接見誰，如此打破警界慣例、破壞行政倫理，真的只能說好大的官威。

鄭麗文也提到蘇貞昌其他耍官威事蹟，在行政院會議，道安委員會執行秘書謝銘鴻報告「高齡者車禍事故逐年上升」，卻遭蘇院長飆罵：「所以高齡者是加害人還被害人？」「我也是高齡者」，隨後謝秘書便遭火速拔官；還有，去年視察高雄榮總屏東分院工程進度，考分院院長「地下停車格有幾格」、7月視察竹北新建學校工程，考新竹縣府官員「學校周圍種什麼樹」，8月初中南部豪雨成災，蘇院長要求和縣市長視訊連線並且「一一點名」，許多縣市長勘災忙到無法視訊還得急忙道歉。蘇院長在會議上玩了一天視訊點名後，隔天就解除一級開設，這難道不是在作秀耍官威嗎？

鄭麗文怒批，酷吏蘇閣揆拿不出什麼政績，亂耍官威卻是一籮筐，「難道真的只要蘇院長喜歡，沒什麼不可以？」

針對人事異動相關爭議，內政部長徐國勇表示，「8位局長人事案，上週即已確定」，行政院長亦司職治安工作之責，「因此，蘇院長接見幾位局長予以支持鼓勵，亦屬職責；各種猜測想像、紛紛擾擾，皆沒有必要」。

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