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不滿民進黨抹黑「復必泰」又髮夾彎　鄭麗文轟：把人民當笨蛋耍？

▲▼鄭麗文26日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文26日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者蘇晏男／台北報導

針對中央流行疫情指揮中心昨證實將有一批印有簡體字「復必泰」的BNT疫苗抵台，國民黨立委鄭麗文26日在臉書批評，綠營當初上下抹黑「復必泰」是中國製疫苗，就只是為了替連二期試驗都還沒做完的高端開路，民進黨當初如此不顧全民健康安全卡關救命疫苗，一心只想操弄意識形態謀取政治利益。

鄭麗文再罵，民進黨在疫情爆發後才發現抵擋不住爆炸的民怨，衛福部長陳時中才又髮夾彎改口說「疫苗內容物安全有效、從原廠來的最要緊」，請問民進黨真的是把人民當笨蛋耍嗎？

鄭麗文也點名民進黨立委王定宇、鄭運鵬、行政院中辦執行長蔡培慧、無黨籍台北市議員林穎孟，以及民進黨員陳嘉行（焦糖），並附上們的臉書文連結，呼籲民眾一起回顧他們當初是如何抹黑復必泰疫苗。

接著，鄭麗文三問民進黨，從五月底造謠到現在，有多少寶貴性命因為你們的政治操作而犧牲？民進黨散布假消息的這些人難道都不用罰三百萬嗎？不斷用仇中言論蒙蔽自己執行不周、不願意多採買國際疫苗的事實，讓台灣人在等待交貨的空窗期內只有「趕鴨子上架」的高端疫苗可以選，蔡政府如此為難人民，良心究竟在哪裡？

鄭麗文表示，鴻海創辦人郭台銘赴歐成功爭取疫苗交貨，讓我們在一周內能取得150萬劑BNT及時雨，緩解疫苗短缺的窘境，而指揮中心收割神速，竟然立刻發布新聞稿說是「公私協力積極爭取」，但看看郭董、南韓總理的「積極爭取」，都是親自出馬到當地催貨，請問蔡政府，你們至今有誰為了爭取疫苗交貨拿出任何實際行動？

鄭麗文感嘆，錯誤政策導致疫苗嚴重缺乏，難道只要雙手一攤就能把所有責任都甩鍋給對岸阻擋、甩鍋給人民打太快、甩鍋給國際疫苗都很短缺？有這種死不認錯卻又搶著邀功的無能政府，真的是人民最大的悲哀。

根據中央說法，此次將到貨的BNT與鴻海／永齡基金會、台積電及慈濟共採購的1500萬劑BNT無關，而是由於BNT大中華區總代理商上海復星為爭取中國第三劑「追加針」市場，客製化這批瓶身印製「復星製藥」、外包裝盒。

但後來中國遲未給BNT緊急授權，因此上海復星只好脫手放棄進口，由德國原廠另為通知買家（包括台灣）；而本來該批貨是要給土耳其，但在交涉過程中，台灣成功攔截，截獲了300萬劑中的近200萬劑BNT疫苗。

針對國民黨指出行政院發言人羅秉成曾指BNT疫苗標籤不能出現復必泰一事，羅秉成今天反指國民黨混淆視聽，政府對疫苗的採購原則，始終是首重國民健康，確保疫苗的安全性和有效性，並期符合「原廠製造、原廠包裝及直送台灣」的政策原則。

不過，回顧行政院7月12日新聞稿，所謂的三原則其實是「原廠製造」、「直送台灣」及「原廠標籤」，與羅秉成如今的說法稍微有出入。

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