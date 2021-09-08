促轉會明年編5個月預算　國民黨團批：不知養這些肥貓幹什麼？

▲國民黨立院黨團總召費鴻泰（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期是預算會期，國民黨團總召費鴻泰8日上午舉行記者會批評，蔡政府主張廢除考試院、監察院，但監察院明年度預算針對「國家人權委員會」編列1.39億元，是浪費公帑，另外促轉會明年度預算光是政務官就編了逾370萬元，「不知道養這些肥貓幹什麼？」

國民黨立院黨團今天上午舉行「全面檢討111年度中央政府總預算二部曲：全面執政全面落漆」記者會。

費鴻泰會中批評，司法院針對《法官法》施行宣傳編列8400萬元，這筆預算應該用在疫苗和振興，麻煩司法院錢省著點用，國民黨團至少要砍掉一半；另外監察院針對「人權委員會」編列1.39億元，他質疑，蔡政府既然要廢除考監兩院，預算為何增加這麼多，簡直浪費公帑。

費鴻泰也點名，促轉會明年度編了5個月的預算，光政務官就編了370餘萬元，扣掉其他費用，一個月薪水將近15萬元，「不知道養這些肥貓幹什麼？」

費鴻泰質疑，行政院編列「數位發展部籌備處」預算4100萬元，但現在立法院尚未通過「數位發展部」的法源，在沒有法源的狀況下編列預算就是違法，行政院應該挪用第二預備金，而不是在總預算內編列，強調一切要守法、合法。

另針對陸委會編列「台港經濟文化合作策進會」預算，費鴻泰表示，但台港策進會只負責旅遊交流事務，這筆預算應該編列在陸委會港澳處，不要巧立名目。