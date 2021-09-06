費鴻泰批打疫苗猝死配套全無　民進黨團盼加速審議發放救濟

▲國民黨團召開「打疫苗猝死，至今配套全無，誰還亡者公道」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召費鴻泰6日指出，我國自施打新冠疫苗以來，因施打疫苗而死亡數達712例，政府卻未建立相關配套措施。對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，目前已經有將近150件完成解剖，希望衛福部、疾管署加速召開相關會議，並且盡速發放受害救濟。

國民黨團6日上午召開「打疫苗猝死，至今配套全無，誰還亡者公道」記者會，指出我國自施打新冠疫苗以來，統計至9月2日為止，因施打疫苗而死亡數達712例，分別為AZ565人、莫德納141人、高端6人，因染疫而死亡人數達837人，迄今超過150例進行解剖。

費鴻泰說明，根據法醫研究的回覆公文，國民黨團發現，預防接種受害救濟審議小組（VICP）審議，「一件都還沒有審議」，疫苗接種往生者家屬除了看到衛福部、法務部互推皮球，司法相驗SOP都還沒有建立。

黃世杰受訪時表示，估於預防接種的傷害救濟，依照現行《傳染病防治法》規定，本來就訂有相關辦法，也有組成專業的審議小組，判定施打疫苗與受害結果之間的關聯性，這是非常醫學專業的狀況。

黃世杰說明，在解剖的過程當中，應該要解剖哪些項目，應該要視個案情形認定，並且依照醫學專業做出決定，因為並不是每個個案情形都相同，而依照目前最新的資料，各種疫苗施打累積的受害死亡案例，大約有700多件，其中已經有將近150件完成解剖。

黃世杰也說，依照相關法令規定，這些資料在搜集完備之後，就會儘速提供審議小組審議，希望衛福部、疾管署加速召開相關會議，依照專業認定死亡與疫苗接種是否有關連，並且盡速發放受害救濟。

費鴻泰則主張，衛福部應全面檢討解剖檢驗項，應包括免疫血栓性血小板低下症（VITT）、血小板第四凝血因子抗體（Anti-Platelet Factor 4／hepar in ELISA）、Anti-PF4 Antibody、發炎因子濃度、抗體濃度，以及受損器官組織切片抗體抗原反應等。

費鴻泰強調，衛福部長陳時中應該履行，今年6月18日在立法院審查紓困4.0預算時的承諾，「徹底釐清疫苗接種後死亡真正死因，給家屬一個交代」。