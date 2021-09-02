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學生成防疫孤兒　國民黨團批教育部打混：防疫補助每人只有92元

▲▼國民黨呼籲教育部增加防疫經費。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）

▲國民黨呼籲教育部增加防疫經費。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

大學將在9月中旬陸續開學，如何杜絕可能的防疫破口成為朝野關注的議題。國民黨立法院黨團2日表示，目前教育部補助大學防疫預算不足、防疫經費補助內容龐雜，也沒有針對各校特性建立防疫指引，痛批「學生快成防疫孤兒，教育部還在打混」。

國民黨立委費鴻泰表示，教育部補助大學防疫預算最多每校只有300萬元，若以台灣大學3萬2千多位學生為例，等於「一個人只補助92元」，質疑「這樣的經費規模，可以做好防疫工作嗎？每位學生防疫費用至少需要500元」，他強調，國民黨團主張各級學校所需要的快篩及PCR，全面由政府補助。

立委林奕華則批評，為什麼教育部不幫忙爭取讓大學行政人員、專任、兼任老師也能造冊打疫苗？而且技職型的學校學生有建教合作，也必須進入工作場域；另外，校園內兼任教師也頻繁出入校園，大學開學後的人員出入狀況比高中職以下的還要複雜；教育部針對特教學校學生也沒有任何防疫指引，例如班上有聽損學生的老師，教育部應該配發能看得到嘴型的的透明口罩，她痛批，學校都已經開學了，教育部才說本周要開會討論，等於又把問題丟給學校。

立委萬美玲也提出質疑，指教育部防疫補助包括了購買防疫物資、防疫勞務費用、差旅誤餐費，甚至因防疫而延宕的校區工程產生相關費用都包括在內，「這樣的防疫經費怎麼足夠？」。她呼籲，簡化大專院校防疫經費申請流程，儘速撥款給學校防疫，同時因應疫情暑假無法打工賺取生活費、學費，現行就學貸款項目應研擬就學貸款再加上生活費，讓學貸乘數提高，協助學生度過難關。

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