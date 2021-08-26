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離岸風電重要零組遭爆韓製冒充國產　國民黨團轟經濟部圖利世紀鋼

▲▼國民黨團召開「離岸風電國產化狂跳票 超高躉售電價不動如山？」記者會 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行「離岸風電國產化狂跳票 超高躉售電價不動如山？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

蔡政府推動2025非核家園政策，並將離岸風電競標價每度電2.2元，以每度電5.8元價格收購，以3.6元差價來推動風電國產化。國民黨立院黨團26日舉行記者會踢爆，離岸風電開發商CIP在彰化風場水下建設因承包商世紀鋼自產能力始終無法到位，經濟部工業局竟然特別「圖利」世紀鋼，特許同意進口韓國鋼鐵商Samkang的水下基樁（Jacket），假冒國產品賺差價。

國民黨立院黨團今天舉行記者會質疑經濟部圖利特定廠商，主張應成立「離岸風電調閱委員會」徹查弊端，且經濟部應落實離岸風電國產化政策，每季向立法院提書面報告，並應檢討未達國產化比例的離岸風電開發風場，應調降躉售費率，另對2025非核家園進度嚴重落後，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花下台負責。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，近日國民黨團接獲情資，指世紀鋼未經過經濟部工業局核准下，私下先買了南韓鋼鐵商Samkang46套水下基樁，準備在台組裝，依照合約這46套基樁應該在2023年完工，換句話說，世紀鋼偷偷進口半成品，以進口或假冒自製品，價差至少50%，原本台電每度5.8元是必須國產化的電價，結果世紀鋼卻偷用進口貨假冒國產品，大賺差價。

費鴻泰質疑，經濟部次長林全能才在8月20日前往世紀鋼喬48組水下基樁合約問題，「是否真有此事？近期跟誰打高爾夫球？前中小信保基金董事長蔡憲浩，行政院長蘇貞昌認不認識？是否曾經大力提拔？世紀鋼靠山到底是誰？」

國民黨立委賴士葆說，世紀鋼做不出水下基礎樁，國產化的政策已經跳票，經濟部能源局特許由韓國進口原本該是國產的46套水下基礎樁，原本每度3.6元差價、20年價差9100億元的合約勢必要重新談過，經濟部有責任重新談合約，以維護國家利益、台灣人民的利益，而不是護航廠商、魚目混珠。

國民黨立委曾銘宗強調，風場就像是礦場一樣，無論是韓國或是日本，無不希望逐步轉移、保留由本土廠商開發，但是蔡政府大量將風場交給外商開發，但至少重要零組件必須國產化，例如塔架、水下基礎、海事工程等等，從2021年到2025年都規劃一定的進度，實際上在2021年應該完成的地下基礎，缺口率高達71.4%，換句話說，真正的完成率只有28%，顯見重要零組件國產化，已經跳票。

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