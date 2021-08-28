　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」

▲▼阿富汗喀布爾哈米德卡爾扎伊國際機場外，一名塔利班部隊成員（左）坐在一輛裝甲車上。（圖／路透）

▲阿富汗塔利班部隊成員坐在喀布爾國際機場外的一輛裝甲車上。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

美國在阿富汗持續了20年的反恐戰爭在一夕之間結束，塔利班宣稱以不流血的方式攻下喀布爾後，巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）一座清真寺上頭，高高升起了塔利班的代表旗幟，意在羞辱美國的失敗。《紐約時報》分析稱，這同時表明了，巴基斯坦才是這場20年阿富汗戰爭的「真正勝利者」。

《紐約時報》前伊斯蘭瑪巴德、現北京分社社長裴若思（Jane Perlez）分析，表面上，巴基斯坦是美國打擊塔利班（Taliban，或譯神學士）與蓋達組織（al-Qaeda）的夥伴，過去20年來，巴國軍方獲得美國數百億美元的資助，儘管華府承認其中很大一筆錢掉進解釋不清的黑洞裡，但美國別無選擇，他們寧願在阿富汗打一場混亂戰爭，也不願與擁有核武的巴基斯坦發生衝突，此外，巴基斯坦的港口與機場也是重要的軍備補給線與輸入口。

▲▼美軍從阿富汗喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）撤離。（圖／路透）

▲美軍從阿富汗喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）撤離。（圖／路透）

事實上，911事件後巴美關係就從表裡不一開始逐漸四分五裂，尤其是美國致力於打擊的阿富汗塔利班，在很大程度上是由巴基斯坦的情報機構「三軍情報局」（簡稱ISI）所創建的，ISI在這場戰爭中始終扶植、保護著塔利班在巴基斯坦境內的骨幹力量，更協助塔利班訂定計畫、培訓專業技能。部落領導人表示，塔利班3個月以來橫掃阿富汗之際，巴基斯坦軍方讓境內庇護所的新武裝分子順利通過邊界，是對美國訓練的阿富汗政府軍的最後一擊。

報導稱，儘管巴基斯坦被認為是美國的盟友，但它始終致力於本國利益，就像世界上所有國家一樣，而巴基斯坦的利益範疇並不包含美國在邊境建立大規模軍事存在、一個巴基斯坦無法控制的民主自治的阿富汗，或是一支強大的、具核心領導的軍隊。巴基斯坦在阿富汗目的是建立一個勢力範圍，以抵禦宿敵印度。

▲▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

▲塔利班分子在阿富汗街頭巡邏。（圖／路透）

報導分析，雖然巴基斯坦似乎是阿富汗戰爭的最大贏家，但隨著塔利班接管阿富汗，巴基斯坦在西方國家中搖搖欲墜的聲譽可能會一落千丈，制裁的呼聲已在社交媒體上流傳。若無外國資金，巴基斯坦恐怕得依賴喀布爾新統治者（塔利班）的毒品貿易。巴基斯坦未來最大的課題是，要如何處理這個被作為戰利品且已經支離破碎的國家？

前美國CIA駐巴基斯坦站站長Robert L. Grenier曾說，「如果阿富汗塔利班成為一個被遺棄國家的領導者，這種可能性是存在的，巴基斯坦將會發現自己與他們拴在了一起。」

►美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料
►美國報復喀布爾機場恐攻！擊斃ISIS-K襲擊策劃者　拜登批准執行
►阿富汗僵局怎麼解？　外媒分析曝：塔利班是目前「最佳選擇」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
王彩樺大女兒「胸前大解放」！　罕見穿比基尼超辣
快訊／《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝　享年36歲
術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗
7少年西門町看電影不甩防疫　還圍毆暴打影城員工
第7輪AZ明起預約　接種對象、副作用6大QA一次看
快訊／新莊女打高端4天後昏倒死亡　相驗結果出爐
美軍無人機炸死ISIS-K成員　現場畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

體育師接種輝瑞後...竟罹患「急性血癌」！未婚妻崩潰：11月結婚耶

身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」

美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料

「莫德納手臂」大片紅腫癢！日調查：每18人就有1人有　83%是女性

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

體育師接種輝瑞後...竟罹患「急性血癌」！未婚妻崩潰：11月結婚耶

身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」

美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料

「莫德納手臂」大片紅腫癢！日調查：每18人就有1人有　83%是女性

林昀儒開球逗翻全場　幽默回「我很興奮，但應該看不出來」

學日本女孩的「小隻女穿搭」！152cm也能穿連身洋裝　露出腳踝秒增高

快訊／南港公宅工安意外！工人疑遭電擊…當場失去呼吸心跳

基隆山羌「嘴角帶血」馬路上亂竄！　暖警火速通報檢疫站救命

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

與「角頭貓老大」糾纏近1年　她成功抓紮遭狠瞪：給我記住！

本周我最毛／憂爸上課太辛苦！　拉拉「覺得他餓」狂遞麵包到手上

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

王彩樺大女兒「胸前大解放」！　罕穿比基尼超辣…深V+美背電暈網

熟女騙小嫩男脫光光！「私密處」錄影大放送　逼買點數

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

美國空襲報復　擊斃ISIS-K襲擊策劃者

他跟風驗DNA臉綠慘！養兒11年才知是別人的種

生下「尖頭兒」被趕走！狠父還想殺了兒子

友邦貝里斯證實　與台洽談取得高端疫苗

女孩逃出阿富汗「高興到飛起來」暖哭網

美國撤離名單　直接交給塔利班

浮冰漂流　科學家發現世界最北島嶼

紐時：IS炸彈客走向美軍自爆釀170死

阿富汗撤軍摧毀拜登執政威信　支持率跌破50%大關

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

賓客放鳥婚禮　新人寄發票要求支付6693元

拜登收國安情資　最危險時刻來臨

喀布爾殉職美軍生前曝「不殺人就被殺」

更多熱門

相關新聞

美軍爆破喀布爾最後一座CIA基地

美軍爆破喀布爾最後一座CIA基地

武裝組織塔利班攻陷阿富汗，各國連忙進行撤僑之際，首都喀布爾27日傳出巨大爆炸聲，響遍整座城市。美國官員證實，美軍爆破喀布爾機場外最後一座中央情報局（CIA）基地「老鷹基地」（Eagle Base），以確保其中的設備及資料不會落入塔利班手中。

外媒：塔利班是目前阿富汗的最佳選擇

外媒：塔利班是目前阿富汗的最佳選擇

刺殺甘迺迪總統胞弟　入獄53年終批准假釋

刺殺甘迺迪總統胞弟　入獄53年終批准假釋

美歲陸戰隊士兵將為人父卻魂斷阿富汗

美歲陸戰隊士兵將為人父卻魂斷阿富汗

一開麥當勞糖醋醬「味道變了」　雞塊控全崩潰

一開麥當勞糖醋醬「味道變了」　雞塊控全崩潰

關鍵字：

阿富汗塔利班巴基斯坦美國阿富汗戰爭最大贏家紐時紐約時報

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面