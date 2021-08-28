快訊／美國展開報復！空襲擊斃ISIS-K襲擊策畫者　拜登批准執行

▲美國發動空襲ISIS-K，報復喀布爾機場自殺炸彈恐攻事件。圖為在阿富汗執行撤離任務的美軍成員。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國證實，軍方在阿富汗東部的楠格哈爾省發動無人機攻擊，目標為激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）成員，確認身亡。依據路透最新消息，這場空襲反恐行動由總統拜登批准執行。

美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）透過聲明表示，「美軍已執行一場反恐行動，針對ISIS-K策劃師（planner）發動攻擊，初步跡象顯示我們已經殺死目標，據悉沒有造成平民傷亡。」

美聯社報導，現階段仍不清楚該名男子是否與26日在喀布爾機場大門外所發生的自殺炸彈攻擊事件有關，但空襲行動兌現拜登26日所做出的承諾，他當時提到，發動自殺炸彈攻擊的嫌犯將無法繼續躲藏，「我們會抓到你，讓你付出代價」，而軍方27日也證實，已經準備好執行拜登指示的報復行動。

不到48小時之前，阿富汗喀布爾機場遭到自殺炸彈攻擊，奪走至少170條人命，ISIS宣稱犯案。

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