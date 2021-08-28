20年前戰爭開打他剛出生　3周後要當爸！美陸戰隊士兵魂斷阿富汗

▲ 麥克羅姆生前留下的自拍照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）26日在喀布爾國際機場外發動2起自殺炸彈攻擊，已知183人死亡，包括13名美軍人員，許多都年僅20出頭。海軍陸戰隊士兵麥克羅姆（Rylee McCollum）不久前才結婚，3周後小孩就要出生，卻不幸成為爆炸下的犧牲者，令親友悲慟不已。

《路透社》報導，20歲的麥克羅姆出生於懷俄明州薩布萊特郡，911事件時還是個嬰兒，從小便希望從軍，18歲生日那天註冊成為軍人，阿富汗撤離任務是他首次被派往海外，26日卻在這場與他的生命一樣長的戰爭中喪命。美國國防部尚未公開死者名單，但他的父親詹姆斯（James McCollum）和懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）皆證實，麥克羅姆已經身亡。

根據《紐約時報》，詹姆斯過去也曾希望從軍，但健康狀況不允許，而麥克羅姆繼承了他的愛國精神。自兒子前往阿富汗，詹姆斯每天都會打開手機通訊軟體，確認麥克羅姆名字旁的小綠點，代表他在線上，一切安好，但26日爆炸發生後，小綠點不見了，詹姆斯便心裡有數。凌晨便有2名海軍陸戰隊隊員敲響詹姆斯的家門，捎來麥克羅姆的死訊。

他的姐姐夏安（Cheyenne McCollum）說明，麥克羅姆的妻子3周後就要生產，「他對於當爸爸很興奮，也會是個好爸爸」，原先計畫退役後想當歷史老師或摔角教練，「我們希望人們都能知道，這些孩子們犧牲自己的生命。他有愛他的家人和妻子，還有他永遠見不到的孩子。」

他的另一名姐姐羅西（Rylee McCollum）表示，家人和麥克羅姆住在聖地牙哥的妻子都非常傷心，但他們都知道，麥克羅姆做了他想做的事，為國家服務。

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