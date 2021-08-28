刺殺甘迺迪總統胞弟　他入獄53年「申請16次假釋」終獲批准了！

▲暗殺羅伯特•甘迺迪的兇手索罕（Sirhan Sirhan）在獄服刑53年，於27日聽證會上終獲得批准假釋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國第35任總統約翰•甘迺迪（John Kennedy）於1963年在車隊巡遊時突遭槍擊殺害，而他的胞弟、前參議員羅伯特•甘迺迪（Robert Kennedy）在5年後也在洛杉磯大使飯店（Ambassador Hotel）中遇刺身亡，暗殺羅伯特•甘迺迪的兇手索罕（Sirhan Sirhan）在服刑53年間16度申請假釋，27日終獲得批准。

綜合美國NPR與英國《衛報》報導，羅伯特•甘迺迪1968年參選民主黨總統候選人黨內初選，卻在6月5日凌晨在飯店中遭到索罕暗殺。現年77歲的索罕於1969年被以謀殺罪判處死刑，1972年加州最高法院裁定死刑違憲，改判終身監禁，索罕在服刑的53年以來，已經是第16次申請假釋，加州假釋委員會審查索罕的獄中紀錄後，於27日獲准通過，但仍須等待加州州長裁決才能出獄。

▲因暗殺甘迺迪前總統胞弟羅伯特而被判終身監禁的索罕（Sirhan Sirhan），是來自約旦的巴勒斯坦基督徒，雖然自小移民至美國，但從未取得公民身分。（圖／路透）

索罕24歲犯案時，羅伯特之子道格拉斯（Douglas Kennedy）還只是個蹣跚學步的1歲幼童，如今道格拉斯表示，他被索罕的悔意感動得流下眼淚，如果索罕對其他人再無威脅就應該釋放他，「我想我這一輩子都活在對他或他的名字之類的恐懼中當，但今天我很感激能看到他是一個值得同情與愛的人。」

羅伯特的另一名兒子小羅伯特（Robert F Kennedy Jr .）對《華盛頓郵報》表示，他不認為是索罕殺害了父親，過去他也曾透過言談、寫信表示支持假釋，回想先前第一次看到索罕時，他相當感動，「他（索罕）在哭，抓住我的手，要求原諒」。

同晚也遭遇槍擊的施拉德（Paul Schrade）已高齡96歲，他堅稱索罕第一槍打中自己後，第二槍並未擊中羅伯特，另一名槍手才是真兇，「洛杉磯警局不可靠的彈道學證據擾亂了這起案件，但只要索罕還在獄中，就難以查出誰才是真正的兇手。」索罕堅稱，他不記得殺人的事，也不記得自己的供詞。據報導，羅伯特•甘迺迪剛發表完獲得民主黨提名的勝選演說，回到飯店經過廚房區時就遭到槍擊，不久後，索罕被發現倒在地上，手裡拿著槍。

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