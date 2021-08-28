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一開麥當勞糖醋醬「味道變了」　雞塊控見對比圖崩潰：還我美國版

▲▼ 麥當勞糖醋醬改版（圖／記者劉維榛攝）

▲新拿到的藏醋醬（右邊），變成韓國製造了！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

對許多吃貨來說，沒有糖醋醬的雞塊就沒有靈魂！不過最近有網友哀號，發現麥當勞糖醋醬包裝改版了，首先產地變為韓國，口感也與以前大不相同，「一入口有股香香甜甜的味道...還少了最重要的醋酸醋酸味，黏稠度也比之前的稀一些！」

一名網友在PTT崩潰表示，自從前陣子想多買一顆五元糖醋醬被拒絕就覺得很不安，結果隔兩周去買銷魂雞塊，也發現糖醋醬包裝變了，「膜一撕就覺得不一樣，吃起來酸味少了，變得比較甜，整個味道非常不正確，糖醋醬到底是配方變了？還是台灣麥當勞自己出來做呢？」

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無獨有偶，Dcard也有網友以「還我原本的糖醋醬喇」為標題求問，指出新款的糖醋醬有一股香香甜甜的味道，「還少了最重要的醋酸醋酸味，而且仔細看會發現顏色似乎深很多，黏稠度也比之前的稀一些」 ，不禁懷疑配方整個變了。

▲▼ 有沒有麥當勞糖醋醬味道變了的八卦（圖／翻攝Dcard）

▲網友嚐一口直呼，醋酸味部見了！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，網友紛紛留言味道變了+1，「聽說是供貨問題，這好像是韓國的，之前是美國版的」、「麥當勞糖醋醬變了，肯德基薯條變了，大家都變了」、「我剛剛也吃到了，味道根本不一樣，有點發酵的味道」、「我昨天吃以為是壞掉了欸」、「今天買雞塊也發現不一樣了！立馬把之前留的一比對，真的是產地的不同，韓國產的真的黑黑稀稀的，美國產的才是我要的黃色微稠糖醋醬啊」。

對此，內行解釋「之後就會變回舊的囉，至於多快就要看店家了，通常是三天進一次貨，但也要等到前面用完了，後面的才會補上去。另外補充一個小知識，雞醬有時候也會叫韓國的，但是吃起來就沒有差異，所以沒什麼人發現」、「就說了航運關係供貨不穩，會有其他國家的醬料來支援！之後還是會變成以前的，要講幾次」、「簡單分辨的方法，直接看產地就知道是哪裡來的了，現在因為航運的問題，很多東西都進不來，台灣麥當勞的東西大多都是美國產的，導致很多東西都要趕快跟附近國家調」。

▼左圖是韓版糖醋醬，顏色比較深！ （圖／翻攝Dcard）

▲▼ 有沒有麥當勞糖醋醬味道變了的八卦（圖／翻攝Dcard）

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