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阿富汗僵局怎麼解？　外媒分析曝：塔利班是目前「最佳選擇」

▲▼塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲西方國家和塔利班保持開放溝通的管道，或許才是目前阿富汗情勢的最佳解方。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）26日在喀布爾國際機場發動自殺炸彈攻擊，造成至少170人死亡，這讓西方國家不得不面對現實，那就是與塔利班保持對話，可能是眼下防止阿富汗變成伊斯蘭國（IS）激進分子溫床的最佳解方。

根據《路透社》報導，塔利班（Taliban）接掌阿富汗政權兩周後，ISIS-K對喀布爾機場發動恐怖攻擊，讓歐洲各國不得不承認，現階段最務實的選擇，就是拋開對塔利班的厭惡，轉而與他們合作對話。德國總理梅克爾（Angela Merkel）在本周也表示，「很明顯，塔利班就是現在阿富汗的現實，新的現實是痛苦的，但我們必須面對它。」

歐盟一名高級官員表示，若是G7工業國繼續站在道德制高點，對塔利班採取咄咄逼人的立場，這是完全行不通的，尤其中國和俄羅斯可能會藉此在阿富汗握有更多的發言權，且近來巴基斯坦和土耳其等國，已經開始敦促西方國家「不要過快將新政權逼入死胡同」，推遲對阿富汗實施制裁，保持雙方溝通渠道順暢，才能避免可能在全球範圍發生的安全和移民危機。

不過，美國似乎不準備改變對塔利班的立場，在進行人道救援的同時，仍將塔利班列為恐怖組織，制裁力道並未削弱。美國前駐阿富汗大使勞可（Ryan Crocker）認為，美國在撤軍上的慌亂，大大鼓舞了伊斯蘭激進分子的士氣，尤其喀布爾機場的爆炸案更證明，IS是西方國家跟塔利班的共同敵人。

勞可向CNN表示，「問題不是塔利班控制這個國家，而是塔利班真的沒有控制這個國家，甚至沒有人能控制。」他強調，美國現在採取的行為，讓阿富汗再度成為恐怖主義孳生的溫床，「（這種行為）讓這些人回來扎根，這也是導致911事件的原因，而我們現在在同樣的脈絡上。」

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