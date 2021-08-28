突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

▲自影片33秒處起，有拍到索爾特當時被捲上空中的最後身影。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國61歲風箏衝浪手索爾特（Fred Salter）25日上午來到佛州海邊，穿戴好裝備，豈料一陣大風吹來，把他捲上約122公尺高空，強勁風勢接著把他甩向旁邊，狠狠撞上白色建築物，當場失去意識、流血倒地，儘管被緊急送醫，但最終仍喪命。

▲索爾特擁有多年風箏衝浪經驗。（圖／翻攝自IG）

綜合每日郵報、獨立報等外媒報導，事發於佛州城市羅德岱堡（Fort Lauderdale）海邊，擁有多年風箏衝浪經驗的索爾特，一如往常穿戴裝備。然而現場突然颳起的大風，讓他瞬間失控。

依據監視器畫面，索爾特面對強勁大風，試圖抓回風箏的控制權，然而卻在還沒碰到水面的狀態下，直接被捲上122公尺空中。目擊者稱，「在颳風之後，風把他甩向大樓，然後他（索爾特）就掉了下來，倒在地上失去意識，還在流血。」

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現已知意外發生後，索爾特身上還綁著安全帶，且牢牢繫在裝備上，似乎是沒能即時鬆開裝備。最終，他在當地上午10時左右被送往當地醫療機構接受治療，但仍在3小時後不治。

文中提到，在意外發生前，他的多名友人就曾提醒當天會有大風，且當地機構的天氣預報也曾提及此事。

▼索爾特先前戰勝癌症，熱愛風箏衝浪。（圖／翻攝自臉書）

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