非洲豬瘟台南也淪陷　麻豆可疑肉品月餅呈陽性反應！警追源頭

記者林悅／台南報導

近日有不肖人士從越南走私來台含有非洲豬瘟病毒的加工肉製品，台南市警局接獲警政署長陳家欽通報，主動向新北市警局協調提供相關名冊後連夜啟動偵查，其中在麻豆查扣2件月餅等可疑肉製品料，目前檢驗結果月餅3個呈現陽性反應，市警局已展開偵查，徹底追緝肉品來源杜絕染疫風險。

▲台南市警局全力配合市府查緝非洲豬瘟，查扣的肉餅經送驗呈現陽性反應，市警局已展開偵查，澈底追緝肉品來源杜絕染疫風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局動員392名警力，並偕同台南市衛生局、農業局成立聯合稽查小組，連日來共清查498處，其中包括12間小吃店、10間商鋪、436處住家和40處其他處所，並分別在永康區、麻豆區查扣2件可疑肉製品（肉鬆製品1公斤、月餅3個、糖醋排骨調味料6小包），相關食品已由農業局攜回送驗，目前檢驗結果在麻豆區查扣肉製品月餅3個呈現陽性反應，本局已展開偵查，追緝肉品來源，杜絕染疫風險。

台南市長黃偉哲及警政署陳家欽署長均相當重視，責成警察局局長方仰寧持續清查嫌犯的肉製品來源及銷售通路，若為越南非法進口者，將依「動物傳染病防治條例」報請地檢署依法偵辦。

另為防制民眾將這些肉製品丟到廚餘（餿水桶）再回流給豬隻吃，形成防疫破口，也發動各分局派出所警力針對陳列在外的廚餘（餿水桶）通報本市各區環保局清潔隊全面回收，警察局呼籲民眾勿購買不明來源肉製品，有效阻斷可能感染非洲豬瘟風險，以維市民健康安全，共同堅守防疫陣線，確保食品安全。

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