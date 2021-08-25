彰化越南商店滿冰箱不明肉品！闆娘已賣5年　一句話曝恐怖結果

▲南彰化1間食品行售越南不明肉品。（圖／彰化專勤隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化1間由阮姓外配(40多歲)經營5年多專售越南食品店，24日下午彰化專勤隊前往，查獲沒有標示產地的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品 5.5 公斤，據阮婦供稱這些食品來源是4、5個月來由越南親友陸續寄到店內販售，目前已全部封存進行送驗，專勤隊已全面進行追查通路。

新北市新莊越籍鄧婦從越南走私含有非洲豬瘟病毒的月餅、火腿、熱狗等加工 製品，引發民眾、豬農恐慌，彰警查獲160多家越南走私疑含有非洲豬瘟病毒20多公斤製品及一盒40塊裝的滷肉月餅，全部帶回封存查驗，店家也紛紛關門暫停營業。

昨日移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊會同農委會動植物防疫檢疫局台中分局、彰化衛生局執行聯合稽查，於南彰化偏鄉越南食品店中查獲無標示的冷凍海鮮 28 包及不明肉品11 包，因均無檢疫標章，也沒有標示成分、品項、製造日期及原產地，目前已先將相關肉品送驗。

據了解，阮姓外配嫁到台灣10多年已領有身分證，5年來與台籍丈夫在南彰化偏鄉經營越南食品店，這些沒有標示的海鮮及肉品恐怕已經有不少被吃下肚。專勤隊長黃奕崗強調，移民署及相關單位將持續追查非洲豬瘟肉品流向；也提醒民眾不要以身試法，若自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入境，第1次罰20 萬元，第2次將開罰100萬元。

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