非洲豬瘟肉製品入境　張麗善籲中央「全面禁用廚餘養豬」

▲張麗善呼籲，養豬產業是國內農業重要的一環，倘若農委會重視養豬業的長遠發展，反而更應該利用此次機會，全面禁止廚餘養豬，才能確實地降低非洲豬瘟的風險。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六分局日前破獲的非洲豬瘟肉製品走私案，為越南籍商品代購業者擅自進口，其中檢出非洲豬瘟病毒，雲林縣長張麗善認為，這不僅曝露「邊境檢疫」的疏失，同時也對本土養豬產業造成嚴重的威脅。今(25)日召開記者會表示，絕不能讓非洲豬瘟讓台灣成為疫區，中央政府必須全面禁止廚餘養豬。

雲林縣長張麗善今日召開記者會指出，基於生物安全防治與環境衛生考量，歐盟、澳洲以及美國境內許多州，早已禁止使用廚餘養豬。因此在2018年參選雲林縣長時，就主張禁止廚餘養豬，也在就任第一天率全台之先，宣布雲林縣禁止廚餘養豬。這項政策除了要保護本土養豬產業，推動產業轉型升級，同時更要保障消費者的食安。

張麗善表示，根據「中央災害應變中心」提供的資訊，非洲豬瘟不會感染人，所以消費者只需將相關肉製品煮熟後，即能安心食用。不過，附著有非洲豬瘟病毒的食品，若流入廚餘回收系統，並供作豬飼料使用，豬隻就極易罹患非洲豬瘟「而廚餘也是病菌傳染的重要媒介」。

張麗善提到，雲林縣率先實施禁止廚餘養豬政策之時，當下並未獲得中央支持。相反的，中央提出十多億的預算補貼協助廚餘養豬戶建立廚餘蒸煮設備。如今非洲豬瘟在邊境管理出現破口，其他縣市的環保單位被迫需在兩天內立即清查總共676場廚餘養豬戶，是否落實相關廚餘蒸煮規定。

張麗善強調，非洲豬瘟防治就如同新冠肺炎防治，但當邊境管理出現破口時，國內是否有配套應急管理措施。在加強邊境管理的同時，應全面禁止廚餘養豬，若不幸當非洲豬瘟病毒進入台灣後，才能剷掉病毒進入養豬飼料系統內的重要管道。

張麗善呼籲，養豬產業是國內農業重要的一環，依據農委會主委陳吉仲的說法，產值高達2000億，倘若農委會重視養豬業的長遠發展，反而更應該利用此次機會，全面禁止廚餘養豬，才能確實地降低非洲豬瘟的風險。

▲雲林縣長張麗善認為，此次走私案本土養豬產業造成嚴重的威脅，今日召開記者會表示，絕不能讓非洲豬瘟讓台灣成為疫區，中央政府必須全面禁止廚餘養豬。 （圖／記者蔡佩旻攝）







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