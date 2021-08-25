越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

▲阮女家中留有1.8公斤的越南製火腿。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

非法非洲豬瘟肉流竄全台，台中市第二警分局24日下午，查獲從事服務業的越南籍阮姓女子6月間收受來自越南的不明豬肉製品包裹，並發現阮女家中留有越南製火腿1.8公斤，警方移請台中市政府農業局動物保護防疫處及農委會防檢局帶回化驗，以檢驗該製品是否染上豬瘟。

台中市第二警分局調查，26歲越南籍阮姓女子從事「同鄉代收包裹業務」，今年6月上旬收受來自越南的不明豬肉製品包裹，清查後發現其家中尚留有越南製火腿1.8公斤，標籤及文字說明均是越南文。

阮女供稱，火腿是1名越南男移工請家鄉家人寄來台灣，並由她代收，不過該名移工已返回越南，所以火腿就留在她家中直到現在。阮女還說，收了包裹後並未食用或私下販售，惟警方對阮說詞抱持懷疑，針對阮女是否販售，其流向及數量均積極追查中。

▲阮女稱並未食用或私下販售，惟警方對阮說詞抱持懷疑。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，民眾切勿購買來路不明的境外肉品，也千萬別從國外違法攜帶肉品入境，根據「動物傳染病防治條例」等相關規定，從國外違法攜帶肉品入境，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，警方將配合相關單位加強稽查，絕不讓防疫出現破口，也呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

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