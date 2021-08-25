　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲阮女家中留有1.8公斤的越南製火腿。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

非法非洲豬瘟肉流竄全台，台中市第二警分局24日下午，查獲從事服務業的越南籍阮姓女子6月間收受來自越南的不明豬肉製品包裹，並發現阮女家中留有越南製火腿1.8公斤，警方移請台中市政府農業局動物保護防疫處及農委會防檢局帶回化驗，以檢驗該製品是否染上豬瘟。

台中市第二警分局調查，26歲越南籍阮姓女子從事「同鄉代收包裹業務」，今年6月上旬收受來自越南的不明豬肉製品包裹，清查後發現其家中尚留有越南製火腿1.8公斤，標籤及文字說明均是越南文。

阮女供稱，火腿是1名越南男移工請家鄉家人寄來台灣，並由她代收，不過該名移工已返回越南，所以火腿就留在她家中直到現在。阮女還說，收了包裹後並未食用或私下販售，惟警方對阮說詞抱持懷疑，針對阮女是否販售，其流向及數量均積極追查中。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲阮女稱並未食用或私下販售，惟警方對阮說詞抱持懷疑。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，民眾切勿購買來路不明的境外肉品，也千萬別從國外違法攜帶肉品入境，根據「動物傳染病防治條例」等相關規定，從國外違法攜帶肉品入境，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，警方將配合相關單位加強稽查，絕不讓防疫出現破口，也呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

卡布里風情淡香水90ML

【更多新聞】

台中榮總設大型施打站　單日接種7千人！提升群體免疫速度

台中名店遭控「塑膠袋下鍋炸」連2天關門　附近攤商：外出散心了

台中女高中生被網友帶走2天！搭區間車北上　手遊好友名單遭刪
 

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
LIVE／「台北台中米其林」將揭曉！　8餐廳被看好新摘星
女遭主持人拖房性侵！身分起底　節目同框畫面曝
與郭雪芙傳戀情　蔡凡熙親曝兩人關係
小禎遭閨蜜接連爆料　胡瓜曝「女兒真實心聲」
「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝
快訊／東京帕運「台灣第一勝」！　桌球程銘志分組第1
最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！　爆收入卡關
快訊／製香廠前槍擊案！　1人腹部中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

NCC惡劣高官火燒玉山12天！Line對話揭謊言　自豪「扁柏炭烤牛排」

焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

快訊／打完高端後又傳1死！44歲男接種「2天後死亡」

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

NCC惡劣高官火燒玉山12天！Line對話揭謊言　自豪「扁柏炭烤牛排」

焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

快訊／打完高端後又傳1死！44歲男接種「2天後死亡」

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

LIVE／睽違近4個月「今天本土+0」　陳時中最新說明

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

這！就是美女／隱藏不住F級好身材　童顏「晴兒」充滿女友氣息

打疫苗後再傳1死！高端盤中急殺4％　股價跌破300元

毛茸茸灰熊髮束當手環好Q　香奈兒羊毛髮帶迎秋冬

南鐵居民北上赴黨中央陳抗　民進黨：會轉達意見給有關部會

下河抓魚「內褲被沖走」　他被鄉民圍觀「狂游2小時」不敢上岸！

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

「政大朴敏英」賴妍潔絕美婚紗照曝光！　獻出各種第1次：可以嫁了

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

即／NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天　檢方起訴

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

柴山秘境3天2死！天然鐵絲網成奪命關鍵

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

「超乖學霸男」吃了蹺家少女！　下場慘了

三重又抓到走私肉品！冰箱塞滿越南香腸

彰化查獲「無國界豬肉」11包

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟肉製品入境　張麗善籲中央禁用廚餘養豬

非洲豬瘟肉製品入境　張麗善籲中央禁用廚餘養豬

雲林縣斗六分局日前破獲的非洲豬瘟肉製品走私案，為越南籍商品代購業者擅自進口，其中檢出非洲豬瘟病毒，雲林縣長張麗善認為，這不僅曝露「邊境檢疫」的疏失，同時也對本土養豬產業造成嚴重的威脅。今(25)日召開記者會表示，絕不能讓非洲豬瘟讓台灣成為疫區，中央政府必須全面禁止廚餘養豬。

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：親友寄的

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：親友寄的

台南查獲越南月餅　「非洲豬瘟」檢驗結果出爐

台南查獲越南月餅　「非洲豬瘟」檢驗結果出爐

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：嚴守6400家養豬場

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：嚴守6400家養豬場

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了

關鍵字：

非洲豬瘟越南走私豬肉製品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面