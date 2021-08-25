台南查獲走私越南月餅！「非洲豬瘟」檢驗結果出爐　市府急清查

▲台南市農業局日前進行擴大查緝，查扣豬肉相關製品共2045公克送驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

非洲豬瘟走私肉製品叩關，恐已流竄全台，台南市長黃偉哲日前要求農業局擴大查緝，並於23日在永康區查獲越南製肉鬆、麻豆區查獲越南月餅及排骨醬料等違法豬肉製品，其中月餅檢驗結果今天出爐，證實非洲豬瘟病毒呈現陽性反應，市府也繃緊神經，嚴陣以待，將進一步展開清查。

為嚴堵非洲豬瘟入侵，台南市農業局22日連夜成立緝查小組，全面展開稽查作業，追蹤走私肉製品可能流向，共計需清查103處，並火速於23日晚間全數稽查完畢，其中查獲2起違法豬肉製品案，包括永康區越南製肉鬆806公克、以及麻豆區越南月餅724公克與越南排骨醬料包515公克，案經檢察官指示，已將該豬肉相關製品先行扣押，並由動保處送驗。

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▲麻豆區查獲的越南月餅內餡驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者林悅翻攝）

今檢驗結果出爐，發現麻豆區查獲的越南月餅內餡非洲豬瘟病毒呈現陽性反應，由於該病毒目前尚無有效藥物或疫苗，且在冷凍狀態下，病毒能存活約1000日，且可經過廚餘途徑傳播，感染台灣健康豬隻，因此市府不敢大意，將進一步展開擴大清查，追查是否有相關製品流入市面，同時也籲請養豬業者實施管制、定期消毒，如若發現豬隻異常死亡，請立即通報動保處。

▼農業局還查出肉鬆、排骨醬料等違法肉製品。（圖／記者林悅翻攝）