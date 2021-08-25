　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南查獲走私越南月餅！「非洲豬瘟」檢驗結果出爐　市府急清查

▲台南市長黃偉哲針對國內查獲從越南走私來台非洲豬瘟製品，要求農業局已進行大查緝，已稽查103家，查扣豬肉相關製品共2045公克送驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局日前進行擴大查緝，查扣豬肉相關製品共2045公克送驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

非洲豬瘟走私肉製品叩關，恐已流竄全台，台南市長黃偉哲日前要求農業局擴大查緝，並於23日在永康區查獲越南製肉鬆、麻豆區查獲越南月餅及排骨醬料等違法豬肉製品，其中月餅檢驗結果今天出爐，證實非洲豬瘟病毒呈現陽性反應，市府也繃緊神經，嚴陣以待，將進一步展開清查。

為嚴堵非洲豬瘟入侵，台南市農業局22日連夜成立緝查小組，全面展開稽查作業，追蹤走私肉製品可能流向，共計需清查103處，並火速於23日晚間全數稽查完畢，其中查獲2起違法豬肉製品案，包括永康區越南製肉鬆806公克、以及麻豆區越南月餅724公克與越南排骨醬料包515公克，案經檢察官指示，已將該豬肉相關製品先行扣押，並由動保處送驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台南市府追查非洲豬瘟、違法走私肉品。（圖／記者林悅翻攝）

▲麻豆區查獲的越南月餅內餡驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者林悅翻攝）

今檢驗結果出爐，發現麻豆區查獲的越南月餅內餡非洲豬瘟病毒呈現陽性反應，由於該病毒目前尚無有效藥物或疫苗，且在冷凍狀態下，病毒能存活約1000日，且可經過廚餘途徑傳播，感染台灣健康豬隻，因此市府不敢大意，將進一步展開擴大清查，追查是否有相關製品流入市面，同時也籲請養豬業者實施管制、定期消毒，如若發現豬隻異常死亡，請立即通報動保處。

▼農業局還查出肉鬆、排骨醬料等違法肉製品。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市府追查非洲豬瘟、違法走私肉品。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市府追查非洲豬瘟、違法走私肉品。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市府追查非洲豬瘟、違法走私肉品。（圖／記者林悅翻攝）

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
辣妹掛2片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞爆
台南查獲走私越南月餅！　「非洲豬瘟」檢驗結果出爐
主持人抓女進房性侵！　41秒完整監控片曝光
快訊／陸軍中將副司令兒酒醉鬧事　軍方處分公布
Delta大魔王！34人打過疫苗還是感染　境外移入近九成都是
幫總統打疫苗被虧「抽海陸」！　美女護理長回應了
八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」　曝奢侈開銷引眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南查獲走私越南月餅！「非洲豬瘟」檢驗結果出爐　市府急清查

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞：風險太大

喪禮蘭花盆不見！調監視器見「貨車偷載走」氣炸：回收送下一家？

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：中秋節前嚴守6400家養豬場

近期境外移入個案「近九成是Delta」　34人打過疫苗仍感染

南橫「明霸克露橋」便道今搶通　每日開放2小時管制通行

含糖量200%！今夏必追2部甜寵劇　看完滿臉姨母笑

超難得「日本東北物產展」傳統工藝也能做得超時尚！展期不到一個月想逛要搶快

水氣多＋熱力作用夾擊！今午後雷雨將又大又猛　「降雨熱區」出爐

成大邱顯泰團隊醫藥平台研發系統　降低藥物開發成本與時程

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

台南查獲走私越南月餅！「非洲豬瘟」檢驗結果出爐　市府急清查

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞：風險太大

喪禮蘭花盆不見！調監視器見「貨車偷載走」氣炸：回收送下一家？

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：中秋節前嚴守6400家養豬場

近期境外移入個案「近九成是Delta」　34人打過疫苗仍感染

南橫「明霸克露橋」便道今搶通　每日開放2小時管制通行

含糖量200%！今夏必追2部甜寵劇　看完滿臉姨母笑

超難得「日本東北物產展」傳統工藝也能做得超時尚！展期不到一個月想逛要搶快

水氣多＋熱力作用夾擊！今午後雷雨將又大又猛　「降雨熱區」出爐

成大邱顯泰團隊醫藥平台研發系統　降低藥物開發成本與時程

違規停車是因為「車位不夠還是懶」？網友正反論戰揭真實人性

2020年銷售第一的腮紅盤　再推「暖茶土色」整盤美炸！

點早餐店奶茶「加3倍奶精」　原因揭曉讓女店員超傻眼

台北華國大飯店10／31熄燈！689字淚謝：期待2023年士林見

歷經賠售再出發　仁愛國小、附中學區小豪宅創次高價

「半半醬」涮嘴夠味！台南超正宗韓式炸雞　椒鹽酥嫩、紅醬帶辣勁

羅PD再度合作99s　《機智醫生》配角也出動⋯錄影時間地點曝光

女遭主持人拖進房性侵！再PO長文曝關鍵錄音：他當著警察的面承認

吳明杰／美國撤阿富汗　中國保證撿到槍？

中華男籃飛關島拚亞洲盃門票　ELEVEN體育家族2場都有播

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

生活熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

愛上拳擊！正妹老師「17秒跳躍擊拳」畫面曝光

第七輪AZ「本週公布規劃」！45萬長者還在等第二劑

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

郭董BNT疫苗8月底進150萬劑！　750萬劑到貨時間曝

高舉疫苗被虧像抽海陸　美女護理長笑談當時現場

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

他鬼月一舉動慘丟工作！崩潰下跪道歉

館長打高端！　親曝「身體唯一反應」

作家打完高端猝死　王浩宇列6症狀：符合心肌梗塞

更多熱門

相關新聞

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：親友寄的

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：親友寄的

南彰化1間由阮姓外配經營5年多專售越南食品店，24日下午彰化專勤隊前往，查獲沒有標示產地的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品 5.5 公斤，據阮婦供稱這些食品來源是4、5個月來由越南親友陸續寄到店內販售，目前已全部封存進行送驗，專勤隊已全面進行追查通路。

生態調查拍攝遭阻罵人「番仔」　法官因一關鍵判無罪

生態調查拍攝遭阻罵人「番仔」　法官因一關鍵判無罪

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：嚴守6400家養豬場

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：嚴守6400家養豬場

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了

Garmin投資90億看好台南

Garmin投資90億看好台南

關鍵字：

台南非洲豬瘟月餅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面