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生態調查拍攝遭阻罵人「番仔」　法官因一關鍵判無罪

▲指責,批評,吵架,歧視,霸凌,價值觀,罵。（圖／翻攝自pixabay）

▲阿文因生態調查拍攝到陳男的住處，引起陳男不滿進而爆發衝突，辱罵其為「番仔」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者林冠吟／台南報導

阿文（化名）去年8月晚間，在台南市一名陳姓男子的住處附近，拍攝陳男的住處與鄰近魚塭以進行生態調查，陳男不滿阿文拍攝，上前阻擋和阿文爆發衝突，讓阿文怒罵陳男是「番仔」，被陳男一狀告上法院。台南地院審理後，確認為禮貌並不適合用刑罰維繫，考量陳男所受損害相當有限，判阿文無罪。

去年8月晚間6時許，阿文和同事一起前往台南市一名陳姓男子的住處附近，對鄰近魚塭進行生態調查，沒想到卻被屋主陳男撞見，不滿阿文等人對著其住家猛拍，上前阻止阿文，2人因而爆發衝突，讓阿文不滿怒罵陳男是「番仔」，陳男一聽更為光火，怒告上法院。

庭審時，阿文向法官表示，自己確實有講出「番仔」二字，但是他是對著車內的同事講，不是對著陳男說，沒有要侮辱他的意思。阿文還原當日現場情況指出，當時就是因為工作被陳男阻止，後續也和陳男解釋一段時間，但陳男根本不聽他們的解釋，因此才會在要離開前對著同事講了一句「番仔」，意思是遇到不可理喻的人。

台南地院審理後認為，「番仔」二字早先原指原住民，現常被用來形容不可理喻的人，同時也有認為別人智識教育低落的貶抑成分，並非中性詞，因此認定阿文是以帶有貶抑的字眼辱罵陳男。

但法官指出，阿文進行生態調查卻遭到陳男攔阻，氣不過之下對陳男辱罵「番仔」，可以理解時當時脈絡與想法，但是進行生態調查時，仍必須尊重土地所有權人的權利，儘管阿文已向陳男解釋過，但不是所有人都會接受，陳男也「應該」要接受，阿文若需要將陳男的土地納入拍照範圍，陳男就有權利不同意其拍照。

法官表示，台灣社會過往，人與人之間的對話同長都較為粗魯且直接，如常見的「神經病」、「王八蛋」、「雖小」，甚至是本案中所出現的「番仔」，都因為隨著教育水準的提高而有改善，但部分話語仍是市井中人的口頭禪，如果講這樣的粗俗話語，讓對方因而受傷受辱而成立犯罪，那台灣社會將有很高比例的人動輒成為刑事被告。

但法官也強調，富而好禮，沒有歧視性的社會是大部分人所期待和追求的境界，但是比較好的方式是透過教育和文化的提昇來改善，並非嚴刑峻法，儘管法治社會不可能對於傷害他人的話語權不過問，完全不加以設限，但也認為「爭執相罵時溫文儒雅、不出惡言」，並非刑事審判制度所欲建立的烏托邦社會，因為「違反人性」。因為多數人並不會意識到，一句經常掛在嘴邊的話，會構成刑事犯罪，也代表多數人不認為講出這樣種話的人，須以刑事法律加以處罰。

法官認為，阿文的行為並不會傷害或降低陳男的社會風評及名譽人格，只會讓陳男覺得「不爽」，因此判其無罪，但也在文末指出不令阿文負刑事責任，並非縱容他隨口以歧視言語罵人，建議陳男仍可以透過民事訴訟程序，讓阿文負應盡的賠償義務。

此外，法官也補充說明，陳男的哥哥對阿文怒罵「王八蛋」而遭判刑確定，但罵人「番仔」阿文卻被判無罪，若陳男覺得不公平，也是可以預見的合理反應，但審判是由法官獨立完成，不同法官基於自己對法律的認知，對於類似案件而有不同決定，以至影響判決結果，若陳男無法接受判決，可以聲請檢察官上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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