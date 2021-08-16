他文理精通！薇閣高中資優生指考成績475.05分　目標台大醫

▲薇閣高中二、三類組榜首曾璟棠。（圖／薇閣高中提供）

記者崔至雲／台北報導

末代指考成績今（16日）出爐。台北市薇閣高中指出，二、三類組最高分曾璟棠是數學資優班學生，5科總分475.05分全國前三名高分成績。曾璟棠說能有這成績是高中三年的學習歷程一點一滴累積出來的，未來他想運用自己在文理領域上的能力，除了成為醫師外，更能撰寫醫學科普文章，投身普及醫療知識。



薇閣指出，曾璟棠兼具在自然及社會領域的興趣與發展，多元參與各項活動。代表學校參加台北市國語文朗讀競賽榮獲第三名的過程中，他體會到文字音韻撼動人心的力量；參加生物奧林匹亞競賽的經驗中，他領悟到世界的寬廣浩瀚；在學校活動的參與中，他學會人際合作所需的面面俱到。

曾璟棠在學測拿到59級分的成績，但毅然決定指考，他相信自己可以達到錄取台大醫學系的目標，果然如願。曾璟棠感謝堅守崗位、無私奉獻的老師們，以及一路陪伴的家人朋友。

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▲薇閣高中榜首曾璟棠與導師王經柏。（圖／薇閣高中提供）

薇閣提到，曾璟棠的同班同學周冠亨也以5科總分473.55分，確定錄取台大醫學系。周冠亨對數理領域極感興趣，物理科拿到全國最高分98.5分、數甲也拿到100分，他曾參加化學、物理、數學奧林匹亞競賽並有多項優異成績。在課餘時冠亨喜歡閱讀小說、漫畫，他期許自己未來能將醫學與科學結合，為社會盡心力。

至於薇閣高中一類組最高分，是曾為數學資優班學生的林冠汝，她因確認未來志向後，高一下學期選擇社會組。林冠汝對於學習始終懷抱熱忱，即使面對未來方向曾徬徨過，但她感謝父母不遺餘力的栽培、師長們的教導，以及同儕的陪伴。

▲薇閣高中一類組榜首林冠汝。（圖／薇閣高中提供）

林冠汝是學校中文辯論社的成員，中辯社的參與過程，磨練出獨立思考的能力，更讓她體悟到責任與態度的重要性。林冠汝曾參加政大法律營，教授說，「民主的可貴在於和解與妥協」，而她也感受到法治與民主自由的魅力，這更確定她往法律領域。

薇閣說，該校學生已有5人在學測就申請上台大醫學系，在指考成績公布後，曾璟棠的475.05分、周冠亨的473.55分、林嵩棠的468.25分、蘇禹丞的454.55分，同班同學共有9人確定能錄取台大醫學系。

