末代指考放榜！數乙271人滿分　歷史頂標84分創新高





▲大學指考今日公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度指考成績通知單今（16日）寄發，根據大考中心最新資料，物理頂標66分、前標55分，比去年少了10分，頂標66分更是創下11年來新低，此外，歷史頂標86分，是指考舉辦20年來最高。

大學入學考試中心今日公布110學年度指考成績，包括各科級分、人數百分比累計表及各科的5標「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數。今年各科頂標分數分別為國文科77分、英文84分、數甲67分、數乙83分、化學79分、物理66分、生物82分、歷史86分、地理80分、公民74分。

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從資料中看到，今年數甲、數乙兩科，五標幾乎都比去年增加，數甲頂標67、前標55分、前標38分；數乙五標為頂標83分、前標73分、均標54分、後標34分、底標21分。其中，其中數乙考題簡單，5標都比去年增加6到15分，且有271人滿分，屬於較簡單的一年。

此外，歷史今年頂標86分、前標80分、均標70分、後標57分、底標48分，頂標86分為指考舉辦20年來最高；英文部分，今年頂標84分，寫下7年來新高；國文五標則和去年相差不多。

對於今年指考各科難易度變化，周兆民說明，若以頂標分數減去底標分數可看出鑑別度指標，以物理而言，今年確實比過去低，但其他9科則穩定，針對物理科，未來也會做檢討與改善與調整。

