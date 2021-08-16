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末代指考成績公布　分發最低「數甲、物理、化學」30分就可填志願

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲大學指考成績今日公布。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考成績今（16日）公布，大學考試入學分發委員會也在考試分發委員會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。今年76種採計組合中，最低的登記標準落在「數學甲、物理、化學」這個採計組合，此3科原始總分30分以上之考生可參加登記。

今年共有63校1,868個系組參與考試分發招生，招生名額共有36,327名，較去年增加3,049人，增幅約9.2%，各招生管道回流名額總計11,546名，較去年增加2,706人，大幅提高約30.6%，推估今年錄取率會較去年91.14%上升。

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▲▼ 110大學指考5標 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲110大學指考5標。（圖／記者崔至雲翻攝）

考分會指出，今年76種採計組合中，最低的登記標準落在「數學甲、物理、化學」這個採計組合，此3科原始總分30分以上之考生可參加登記。

考分會說明，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月20日下午3:30，之後僅能使用ATM繳費至8月21日中午12:00止，考分會網站提供「繳費及登記狀況查詢系統」讓考生查詢及下載繳費單使用。登記時間從8月18日上午9:00起至8月21日下午4:30止，逾期無法受理，請考生務必提早上網選填志願，預定8月31日放榜。如登記期間有任何疑問，請趕緊電洽考分會06-2362755。
 

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