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指考分發！補教估熱門校系升20分　台大醫要449分

▲▼ 得勝者文教考試策略中心主任藍天予 。（圖／記者崔至雲攝）

▲得勝者文教考試策略中心主任藍天予。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

末代指定成績今（16日）寄發，今年國文、英文難度持平，數甲、數乙、化學、歷史、地理都比去年簡單。補教升學輔導專家預估，頂尖大學熱門校系錄取分數比去年多10至20分，包含想上台大一類至少411分、台大二類至少362分、中字輩二類要304分、清交成二類則要331分。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予先以各類組分數預估，一類組從考試分數來看，因為歷史、地理、數乙都變簡單，因此各科系分數預估提高5至20分，以採取國、英、數乙的科系（商管類）來說，大約要提到5至10分；採取國、英、數乙、歷、地的科系也會提升5至20分之多。

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藍天予建議，一類組分群較廣，考生要先知道自己想要讀什麼，再做選填工作，畢竟100個志願，一定可以選到自己想要的，同時也建議「先選系再選校」，不要為了排名而選填。

第二類組科系來說，藍天予預估，因物理、化學變難，因此台大電機分數預估降5分、台大化工系則會降6、7分、清交成二類組也至少331分、中字輩二類組304分。

至於第三類、醫學系部分，藍天予說，今年數甲五標提升，預估台大醫學系要449分才能上，比去年多7分；不過整體而言，今年醫學系和牙醫系回流名額多，像是中國醫藥大學醫學系名額比去年多了25人、牙醫系多18人，所以若要錄取醫學、牙醫系，自費組最低門檻為412分、公費410分。

藍天予最後也建議考生，選填志願時可以參考去年的錄取分數，並加上30分，可能就是今年剛好能錄取的門檻；加上50分屬較為安全的範圍，加上80分則屬穩上科系。
 

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