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聯亞未過EUA！名醫卻讚「這是精心設計的疫苗」　提4點解惑

▲▼賴坤成施打聯亞二期疫苗試驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯亞二期疫苗臨床試驗。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

聯亞疫苗申請EUA審查未通過，使得聯亞藥股價大跌，也掀起熱論。雖然對結果表示遺憾，不過前台大感染科醫師林氏璧認為，這是一個小分子精心設計的疫苗，更樂觀表示「努力去國外，以第三期臨床試驗驗證自己的保護力吧！」

林氏璧在臉書提到，昨日召開的專家會議中，針對聯亞疫苗的安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢；但中和抗體數未能達到所訂疫苗免疫橋接不劣性標準，「專家22人，主席不參與投票，21人投票結果：4人補件再議、17人不同意通過，建議不予核准專案製造。聯亞公司將依規劃進行第三期臨床試驗。」

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另外，根據兩款國產疫苗的第2期臨床試驗期中報告，在完整接種2劑後，高端疫苗的血清陽轉率達99.8%，中和抗體效價為662；聯亞疫苗則是血清抗體陽轉率95.65%、中和抗體效價102.3。

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

對此，林氏璧作出解讀，「國人打完AZ中和抗體是200上下，高端疫苗打完中和抗體是AZ對照組的3.89倍，95%信賴區間下緣是3.4倍。而聯亞是102.3，照這樣數據是滿危險的，就算通過也是低空飛過，今日果然沒有通過。」

簡而言之，聯亞的中和抗體在統計學上，並未證明自己的濃度「沒有比AZ低」。他接著表示，部桃200人應該多為醫護人員，這些人應該年齡較輕，測出來的抗體有可能偏高，所以用同樣年齡組來比較，會較公平些。

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

對於聯亞未過EUA，林氏璧不禁直呼可惜了，「這是一個小分子精心設計的疫苗，且相對於高端的大分子，它的產能是會比較高的。何美鄉老師說過，小分子是較難產生夠高的中和抗體，但理論上它T細胞免疫力是會比較好的。」

最後，他也正面看待，表示「希望聯亞能繼續努力，開發疫苗不是這麼容易的事情，中和抗體沒有和AZ相當，未必就是沒有保護力的疫苗。新冠疫苗的保護力除了中和抗體外，T細胞可能也有一定角色。若對自己疫苗有信心，努力去國外，以第三期臨床試驗驗證自己的保護力吧！」

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