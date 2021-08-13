南韓國防布！海軍女中士遭性騷「疑被蓋牌2月」　宿舍崩潰輕生

▲南韓軍隊內，女兵遭性騷擾的案件頻傳。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓再傳軍中性騷擾受害者死亡事件！根據南韓海軍表示，一名女性中士5月遭到上司性騷擾，隱忍數月後，終於在7日向軍方通報此事，怎知全案還在調查中，12日就傳出該名被害人在軍中宿舍輕生身亡，因此軍方也被懷疑，是否沒有針對性騷擾事件積極進行後續處置。

根據《韓聯社》報導，這名海軍女中士平時服役於離島部隊，她5月27日在軍營外的一間餐廳遭到作為長官的男上士性騷擾。事發後她雖然隨即向其他長官報告此事，但該長官卻沒有進行正式通報，疑似想要隱藏。被害人直到8月7日才在與副隊長的面談中再度談及此事。而副隊長也在2天後依照被害女中士的意願向上級報告此事。

兩人所屬部隊直到9日才將被害女上士調離原本在離島的部隊，改派任至其他部隊。不過當時距離事發時間早已超過2個多月，也讓外界質疑，軍方對於性騷擾案件被害人與加害人並沒有積極進行分離措施。

軍事警察10日對女上士進行被害人調查，11日則針對嫌疑人男上士進行調查。然而誰都沒想到，整起案件還在調查中，被害人12日就被發現在宿舍內自殺身亡。

另一方面，此事也引發總統文在寅震怒，他同時要求相關單位務必嚴正搜查此案。

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