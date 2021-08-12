訂4千萬劑莫德納只來6%！南韓不忍了　直接派人赴美「催貨」

▲莫德納頻繁出現延遲出貨的情形，讓各國苦不堪言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球陷入疫苗荒！各國政府雖早已向各大疫苗製造藥廠下訂單，卻有部分國家遭遇被欠貨或是延遲出貨的問題。南韓原本向莫德納訂購了4000萬劑的新冠疫苗，卻遲遲拿不到貨，截止目前為止也只取得6%的貨量，當局因此決定於13日派出代表團親自前往美國莫德納總公司「催貨」。

根據《韓聯社》報導，南韓政府向莫德納自購4000萬劑的新冠疫苗，然而截至目前為止僅到貨245.5萬劑，也就是整體訂單的6%。事實上，莫德納原先預計於7月供應一部分的疫苗給南韓，但其中卻有部分被延遲到8月出貨，如今莫德納更是再度通報南韓，原定8月會到貨的850萬劑疫苗又有超過一半必須延遲寄送。

受到莫德納疫苗到貨持續延遲影響，南韓政府被迫修改疫苗接種計畫，預計從16日起暫時將2劑疫苗的接種間隔時間拉長至6周。

南韓中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊12日在記者會上表示，由保健福祉部副部長姜都泰與青瓦台社會政策秘書官柳根赫所帶領的代表團將於13日上午啟程前往美國，親自赴莫德納美國總公司協調疫苗供貨延遲問題。

南韓當局表示，目前已向多家疫苗供應商訂購疫苗，但卻只有莫德納一家出現問題，因此決定對其發表強烈抗議，同時要求莫德納避免類似情形再度發生，保持供貨穩定。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜