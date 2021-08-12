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帕運部分賽事擬開放「5000觀眾」入場！　16日正式拍板

日本帕運相關照片。(達志影像)

▲帕運會即將於24日正式登場。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

東京奧運8日正式落幕，而緊接著帕運會也將在24日登場。東奧因受疫情影響，全面採取無觀眾形式舉辦，不過作為帕運會比賽會館所在地之一的靜岡縣因為疫情暫時回穩，有意開放部分觀眾入場觀賽，預計最多將有5000名觀眾可入場。

根據NTV NEWS24引述消息人士報導，針對帕運會的入場人數上限，日本政府將會於16日與國際奧委會、國際帕運委會、東京都政府等進行5方會談，共同協商。事實上，對於帕運是否開放觀眾入場，相關單位一直沒有明確表態，而是打算等到東京奧運結束後，觀察後續發展再來決定。

據悉，如果5方會談舉辦時，日本國內疫情仍未有大幅的改善，那麼屆時已經發布緊急事態宣言的東京、埼玉、千葉等地將會全面取消觀眾進場，以空場形式舉辦。至於發布防止蔓延重點措施的靜岡縣則打算開放場館可容納的一半人數入場，也就是說將入場上限設定為5000人。

另一方面，中國大陸近日爆發新一波疫情，對此，國際奧委會表示，2022北京奧運可能也會採取無觀眾形式舉辦。事實上，北京冬奧組委會至今還沒有就是否開放觀眾入場發表任何言論，也還沒開始販售門票。北京冬奧即將於2022年2月開幕，然而中國大陸疫情有反彈趨勢，當局也尚未鬆綁邊境封鎖措施，因此是否開放海外觀眾入境，甚至是國內民眾入場觀賽，仍是未知數。

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